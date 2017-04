Ministra Clara López renunció al Polo Democrático

La ministra de Trabajo Clara López Obregón renunció este martes al Polo Democrático Alternativo, partido en el que militó por 12 años, al considerar que hay una “cacería de brujas” en el seno de ese movimiento.



“Lo que ha trascendido es una carta de renuncia que esta mañana radiqué ante el Polo Democrático Alternativo. Se ha hecho imposible la convivencia al interior de esa colectividad política”, indicó López.



Según la ministra, en el partido reina “el sectarismo” y hay “una cacería de brujas” en contra de los sectores que respaldan su labor dentro del Gobierno.



“Tengo dentro de mis perspectivas un proyecto de largo alcance para defender la paz, la justicia social, la democracia en nuestro país y me parece que en esta coyuntura de la vida nacional no se puede quedar uno en las pequeñas peleas partidarias sino que tiene que dar el paso hacia la defensa de intereses sociales de más amplio espectro”, argumentó la funcionaria.



Clara López asumió el pasado 4 de mayo como ministra de Trabajo del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo que desató una polvareda en el partido.



“Lamentable renuncia al Polo Democrático de Clara López. Es insostenible ser Gobierno y oposición. Primó lo primero”, dijo por su parte el presidente del Polo Democrático Alternativo, Álvaro Argote, en Twitter.



Clara López precisó que, por ahora, no se vinculará a ningún partido político.



“Me encuentro en el mejor de los estadios, la independencia, que es donde uno puede hacer los mejores aportes para construir un país mejor. Por ahora un paso a la vez. He tomado esta decisión con responsabilidad y dolor”, aclaró.



EFE