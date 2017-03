Indagan campaña presidencial de Santos en 2010 por caso Odebrecht

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia anunció este jueves que indaga la presunta financiación de la firma brasileña Odebrecht, inmersa en un escándalo internacional de corrupción, a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010.



"El Consejo Nacional Electoral ordenó dar trámite a las quejas presentadas sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del año 2010", indicó en un comunicado la máxima autoridad electoral del país, encargada de investigar irregularidades en las campañas.



Santos, elegido para un periodo de cuatro años en 2010 y después reelecto en 2014, pidió el miércoles consultar al CNE la posibilidad de levantar la caducidad sobre las cuentas de su primera campaña, a las que presuntamente ingresó dinero de la firma brasileña.



El jefe de Estado, reciente Nobel de Paz por sus esfuerzos para terminar una guerra interna de medio siglo, hizo la solicitud luego de que el ejecutor de recursos de su campaña hace siete años, Roberto Prieto, reconociera que Odebrecht financió entonces propaganda del actual mandatario.



Por ello, el CNE explicó este jueves que "dispuso sortear Consejero Ponente para que resuelva y lleve a Sala Plena el estudio de la caducidad y la respuesta a la solicitud del señor Presidente de la República".



El presidente de la autoridad electoral, Alexander Vega, afirmó la víspera que el pedido de estudio de Santos se realiza porque en Colombia, por ley, hay una caducidad de tres años para sancionar las irregularidades en las campañas.



Santos negó el martes haber conocido o autorizado aportes de la constructora a su candidatura, a la vez que pidió a las autoridades que "sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción" y pidió excusas a los colombianos por "este hecho bochornoso".



En febrero, la Fiscalía colombiana anunció la apertura de una investigación por el presunto ingreso de un millón de dólares a la campaña reeleccionista de Santos, procedente de un soborno al exsenador Otto Bula, detenido por supuestamente haber recibido dinero de Odebrecht para que se le adjudicara una obra pública.



Entonces, el mandatario colombiano dijo que "no existe" prueba de que ese dinero haya ingresado a su candidatura y el martes Prieto, que para esas justas fue gerente de campaña, recalcó que para la contienda de 2014 no recibió recursos de "ninguna empresa".



Según el ente acusador, Odebrecht pagó más de 11 millones de dólares en sobornos en

Colombia para adjudicarse obras públicas.