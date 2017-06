Concejo hundió proyecto de valorización de Bogotá

Este jueves, luego de más de 10 horas de debate, el Concejo de Bogotá hundió la propuesta de valorización de la Administración Distrital, que buscaba tener un recaudo de 1,3 billones de pesos para la realización de obras en la capital.



Durante este tiempo, los cabildantes discutieron la propuesta sin votar a favor o en contra, puesto que las bancadas no llegaron a un consenso en varios puntos, entre los cuales estaba que no era conveniente para los ciudadanos capitalinos.



Los concejales, a través de sus cuentas de Twitter, se pronunciaron afirmando que no se logró un consenso debido a que la propuesta “generó dudas” técnicas, jurídicas, económicas y políticas.



“Desde el Centro Democrático siempre manifestamos claramente la inconveniencia del Proyecto de Valorización, en ese sentido desde el comienzo se anunció que NO lo respaldaríamos. En la actualidad los bogotanos están empobrecidos, sufriendo el golpe de una reforma tributaria del Presidente Santos, que ha disminuido la capacidad adquisitiva de los colombianos y de los bogotanos”, señaló el Concejal, Daniel Palacios.



Por su parte, la concejal Lucía Bastidas escribió que “aunque se hundió la valorización, mi reconocimiento a Jorge Torres, por la disciplina y pasión con su ponencia positiva, la ciudad lo necesitaba”.



Jorge Torres también se pronunció y mencionó que “prefería que la valorización no se haya aprobado a que gobierno hubiese cedido a pretensiones no técnicas del Cambio Radical.



Ante esta situación, presidente de la Comisión Julio Cesar Acosta pidió a la Administracion Distrital presentar el Proyecto de nuevo en otra oportunidad, porque la Bancada de Cambio Radical tiene muchas dudas al respecto y no han logrado consolidar un apoyo definitivo.



Así, para el próximo mes el Distrito deberá presentar el proyecto con las modificaciones pertinentes para que sea aprobado por el cabildo.



Dicho dinero se invertiría en el desarrollo de cerca de 41 obras entre las que están vías, espacio público, ciclorrutas y un centro cultural. Adicional a esto, en el documento esta contribución la pagarían 416 mil propietarios de estratos 4, 5 y 6.