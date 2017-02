Cerca de 25 minutos duró la conversación telefónica que sostuvieron este sábado los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Estados Unidos, Donald Trump.



Durante la charla, Trump invitó a Santos a la Casa Blanca y le dijo que está interesado en hablar personalmente con él. Además, el presidente estadounidense aseguró que quiere tener "las mejores" relaciones con Colombia.



(Lea: Donald Trump prepara una reforma tributaria que anunciaría en las próximas semanas).



El presidente de Estados Unidos también le contó a Santos que había hecho millonarias inversiones en sus hoteles en productos de hierro y acero fabricados por colombianos, y que, por tanto, valoraba la mano de obra colombiana.

Sostuvimos una productiva conversación con @POTUS quien me expresó su apoyo a la paz y deseo de mantener las mejores relaciones con Colombia — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 12 de febrero de 2017

Además, Trump sostuvo que, tal y como lo había manifestado recientemente el secretario de Estado Rex Tillerson, el gobierno de EE.UU. apoyará el proceso de paz.



Santos, por su parte, pidió apoyo a Trump para conseguir la aprobación en el congreso de Estados Unidos de los recursos para el plan 'Paz Colombia', a lo que Trump respondió que estaba interesado y que se encargará personalmente de este asunto.



Antes de la llamada telefónica, el presidente Juan Manuel Santos había señalado que confiaba en que Donald Trump reafirmaría lo dicho el viernes por el vicepresidente, Mike Pence, de que Colombia ocupa un lugar importante para la nación norteamericana.

El presidente Trump también se refirió a la alta calidad de la mano de obra y los productos de construcción colombianos. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 12 de febrero de 2017

"El vicepresidente me dijo como cosa especial: 'usted es la primera persona, el primer jefe de Estado que yo llamo de todo el Hemisferio Occidental. Colombia está en un sitio muy especial para nosotros", manifestó el presidente.



Según el mandatario, la conversación con Pence, que duró 20 minutos, fue "amable y constructiva", y en ella quedó claro el interés de los dos países de tener una relación privilegiada.



De acuerdo con Santos, la intención es "ayudar en todos los aspectos que están nutriendo nuestra agenda bilateral.



"Lo que el vicepresidente me dijo es: 'Nosotros seguimos apoyando la paz, seguimos apoyando no solo el proceso de paz, sino seguimos apoyando la implementación de la paz. Y el Plan Paz Colombia es parte de esa implementación. De manera que es una señal muy alentadora", puntualizó.



EL TIEMPO Y EFE