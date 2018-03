Corregir el déficit de la salud, la apuesta de los candidatos

¿Cómo brindarles atención a más de 48 millones de colombianos y cómo devolverle la sostenibilidad a un sistema que está en crisis financiera?

Estos son los mayores retos de los últimos gobiernos, y que acompañará también al candidato presidencial que quede ungido en las urnas en la próxima contienda electoral.

El problema mayor radica en que, mientras que la demanda de servicios en este campo crece a un ritmo de hasta un 30% anual, los recursos se mantienen estáticos. Para el 2018 está previsto que el Estado invierta cerca de $43,5 billones en ese rubro, pero desde ya se asume que habrá un faltante de por lo menos $1,5 billones.



Otros puntos clave son las trabas que siguen existiendo para el acceso a la salud como derecho fundamental y la insatisfacción con la calidad, que sigue siendo alta.

Portafolio consultó a los cinco candidatos que puntean en las encuestas de opinión acerca de sus propuestas al respecto y obtuvo las respuestas de cuatro de ellos: Iván Duque, Germán Vargas, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. De la campaña de Gustavo Petro no llegó la propuesta, sin embargo, ya había dado en una entrevista previa con este diario una idea general de lo que sería el manejo que le dé al asunto si llega a ser presidente.



Según el candidato del movimiento Progresistas, de ser presidente trabajaría por consolidar la universalidad en la cobertura tanto de salud como de pensiones, y para financiar esa meta se valdría de recursos que, dice, provendrían de la economía formal, la economía informal y del presupuesto de la Nación.



HUMBERTO DE LA CALLE

PARTIDO LIBERAL



Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) como existen hoy en día llegarán a su fin. Las convertiremos en entidades eficientes, volcadas a defender al ciudadano. La gestión de la salud girará en torno a la calidad del servicio y las nuevas entidades –para poder mantener su licencia– tendrán que enfocarse en la defensa de los derechos de los usuarios.



Incorporaremos un modelo de gestión que partirá de la prevención y cambiaremos la industria de atención de enfermedades, por una nueva estructura destinada fundamentalmente a crear salud.



Sanearemos las finanzas del sector salud. Pondremos en funcionamiento los mecanismos para garantizar que el uso de los recursos sea transparente y eficiente. Estableceremos un sistema de retenciones de los aportes al sistema de salud, para reducir la evasión y elusión. A mediano plazo, buscaremos que el país transite hacia un esquema de financiamiento de la salud con recursos generales del presupuesto para eliminar las distorsiones en el mercado laboral.





IVÁN DUQUE M.

CENTRO DEMOCRÁTICO



1. Enfocaremos la salud principalmente en la prevención de enfermedades y en reducir la expansión de afecciones cardiovasculares y respiratorias.



2. Hay que fortalecer financieramente la salud con una política de formalización laboral; si no tendrá siempre la amenaza de mayor crecimiento de régimen subsidiado y menos afiliados.



3. Implementaremos medidas para sancionar las EPS con deudas de más de 90 días con la red hospitalaria.



4. Las EPS serían remuneradas por calidad y no solo por el número de afiliados. Hay que exigir una infraestructura que permita acceso en cada estrato.



5. Todo el sistema (EPS, IPS y agentes gubernamentales) debe estar en línea, coordinado y evaluado mediante el uso de big data. Las historias clínicas serán 100% digitales y estarán al alcance de los profesionales de la salud en cualquier lugar del país.



6. Los sistemas digitales de comparación serán la base para la evaluación del precio justo de los medicamentos, en tiempo real. No habrá más especulación en lo que paga el ciudadano.





GERMÁN VARGAS LLERAS

MOVIMIENTO 'MEJOR VARGAS LLERAS'



Nuestro programa de gobierno se enfoca en la transformación del sistema de salud para que se centre en resolver las necesidades de los pacientes. Contaremos con un sistema de información que consolide y provea datos de los usuarios para una atención médica más ágil.



Habrá programas especiales para enfrentar los problemas de salud pública específicos de cada región. Las EPS, IPS y la propia industria farmacéutica actuarían de manera regulada bajo el comando de un Minsalud con capacidad para ejercer la rectoría.



Fortaleceremos los programas de prevención a través de un modelo de medicina familiar. Habrá mayor disponibilidad de especialistas y acceso más racional a medicamentos con precios más accesibles y dispensados de manera eficiente.



Orientaremos las finanzas del sector hacia la racionalidad en el gasto, con estrategias de corresponsabilidad del manejo de los recursos, seguimiento del consumo y la mayor transparencia en el uso de los dineros del sistema.





SERGIO FAJARDO V.

MOVIMIENTO COALICIÓN COLOMBIA



Realizaremos una reforma a la salud. El objetivo será consolidar un sistema solidario, sin corrupción, que priorice la prevención, garantice la calidad asistencial y racionalice el gasto. Es necesario hacer un ejercicio democrático, incluyente y participativo, en el que la ciudadanía logre acuerdos sociales en torno a la salud que sean respetados de forma responsable.



Las entidades que administren el sistema serán remuneradas en función de la calidad del servicio y de la satisfacción de los usuarios. Daremos la discusión sobre la redefinición del rol de las EPS. Vamos a eliminar las malas, que de forma sistemática vulneran los derechos de los colombianos.



Para disminuir el déficit financiero debe controlarse la evasión. Sabemos que podemos recuperar por lo menos 2 billones de pesos anuales de las cotizaciones con una gestión fiscal eficiente.



Se profundizarán las compras centralizadas, el control y la regulación de precios de medicamentos. Con esto se contribuirá a la racionalización del gasto en salud.