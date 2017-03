La corrupción dispara el pesimismo sobre el país

La mayoría de los colombianos sienten que la situación del país está empeorando. Así lo señala el 82 % de los consultados por Gallup Colombia, según los resultados de la encuesta realizada entre 1.200 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.



Pero la economía no es la única que sale mal librada en esta consulta. De un total de 20 preguntas sobre temas específicos, 19 registraron bajas en comparación con los resultados de la encuesta de hace dos meses.



El aspecto que más llama la atención es la sensación de que el fenómeno de corrupción se ha intensificado en los últimos años. En el 2010, solo el 46% de los consultados consideraba que las prácticas corruptas estaban aumentando. Hoy, esa misma opinión la tiene hoy el 85% de los encuestados.



Al responder la pregunta acerca de cuál es el principal problema de Colombia, el 30% respondió que es la corrupción, mientras que a comienzos del presente año era de apenas el 24%.



También llama la atención la percepción negativa sobre temas como desempleo, narcotráfico, costo de vida, relaciones internacionales, inseguridad, medioambiente, asistencia a la vejez, calidad y cubrimiento de la salud y la educación, construcción de vivienda popular, apoyo al campo, calidad y cobertura de servicios públicos, calidad y cubrimiento del transporte por carretera y lucha contra la pobreza.



El optimismo sobre el país no se dio ni siquiera en temas como el manejo de la guerrilla y de reintegración de desmovilizados, a pesar de que el acuerdo de paz con las Farc avanza en su implementación y en el cumplimiento del cronograma de desmovilización y entrega de armas, que a propósito comenzó ayer, pero que no alcanzó a reflejarse en la encuesta.



Respecto a la aprobación o no de la forma como se desempeña el presidente Juan Manuel Santos, el 71% la desaprueba, mientras que solo el 24% está de acuerdo con su gestión. Hace apenas dos meses, el mandatario tenía un 35% de aprobación.