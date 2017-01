Bogotá recibirá la próxima semana la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz y, con ella, un coletazo económico de alto impacto.



Y es que, entre el 2 y el 5 de febrero próximos, se espera que lleguen alrededor de 473.000 viajeros naciones e internacionales para las distintas exposiciones que tendrán lugar en Corferias.



Lo anterior representa, en cuentas claras, ingresos a la economía local por cerca de US$ 253 millones, a través de la activación de 15 sectores empresariales, sobre todo para la producción de eventos, hotelería, gastronomía, transporte y servicios logísticos, entre otros.



Para Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), el hecho de que la ciudad reciba este evento, “demuestra la capacidad que tienen la ciudad y sus empresarios para atender las necesidades de los encuentros globales de mayor interés”.



La cuestión no es menor, por cuenta de que se trata de la primera vez que una ciudad latinoamericana albergará esta Cumbre, para la cual también se ha venido desarrollado la Iniciativa de cluster de Turismo de Negocios de Bogotá, la ejecución de la estrategia de mercadeo de ciudad y el fortalecimiento de la agencia de atracción de inversión Invest in Bogotá.



Incluso, este tipo de eventos y el desarrollo de ciudad que ha tenido Bogotá la llevó a ingresar al ránking de Best Cities Alliance (alianza de mejores ciudades), consolidándose como la primera ciudad latinoamericana.



“Nos postulamos para traer la Cumbre Mundial porque creemos en el mensaje de reconciliación que dejará el encuentro entre los colombianos; de igual forma, convencimos al comité de One Young World de venir a nuestra ciudad a inspirar a nuestros jóvenes para que construyan un mejor futuro. Son todos eventos que apreciamos por su contenido y por lo que significan para nuestra ciudad”, agregó De Greiff.



Sumado a esto, el factor económico que traerá la Cumbre de Nobel de Paz a la capital se verá representada, sobre todo, en la hotelería y el comercio, contando el primero con más de 17.000 habitaciones de 3, 4 y 5 estrellas, es decir, la mayor oferta del país.



Además que no se descarta que esta misma reunión conlleve a la formalización de negocios en la ciudad, si se tiene presente que Colombia está consolidado como el segundo país, en América Latina, para hacer negocios, según el reciente informe Doing Business 2017 del Banco Mundial.



Frente a esto último, la directiva de la CCB destacó que “sabemos del inmenso potencial que tiene Bogotá para la consolidación como un referente regional y mundial en materia de realización de eventos y congresos, y reconocemos la importante contribución que hace la industria de eventos al desarrollo económico y social de nuestra ciudad”.



El tema no es menor y va más allá del mismo tema de la paz, impactando los niveles de inversión extranjera directa que llegarán a la capital con estos eventos y que se sumarán a los US$ 16.773 millones que ha recibido Bogotá en los últimos 10 años, principalmente para aquellas firmas de sectores de servicios financieros y de comunicaciones.