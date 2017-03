La Dian buscará $751.000 millones entre los morosos

Hasta el 24 de marzo, la Dian, llevará a cabo la campaña ‘Al día con la DIAN, le cumplo al país’, con la que a través de una serie de jornadas integrales de atención y control a nivel nacional, busca recoger más de $750.000 millones entre quienes le deben a la entidad.



Se pretende fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones; así como realizar acciones de control, a los agentes retenedores que no han cumplido con el deber de consignar lo retenido, presentando declaraciones sin pago o con pago parcial y a los responsables de IVA que a 30 de noviembre de 2016 tienen declaraciones presentadas diligenciando un periodo gravable que no corresponde al señalado en la ley, a quienes se invita a utilizar el beneficio de la Ley 1819 de 2016 para corregir estas inconsistencias.



En el desarrollo de esta jornada se adelantarán más de 7.000 visitas a morosos para recuperar cartera por $500.000 millones en las 34 Direcciones Seccionales de la Dian a nivel nacional, realizando un mayor despliegue de funcionarios en las ciudades de Medellín (Envigado y Sabaneta), en donde se realizarán 500 visitas, para recuperar una cartera cercana a las $24.000 millones; Bogotá (Usaquén); Cali (Comuna 19); Bucaramanga (Centro); Cartagena (Centro); Barranquilla (Centro); Pereira (Cuba y alrededores).



Adicionalmente para la ciudad de Bogotá se programaron citas para 3.000 contribuyentes morosos en la sede que funciona en el BCH de la Seccional de Impuestos, con cartera por cobrar de $251.000 millones.



Entre tanto, 486 auditores de fiscalización realizarán acciones de control a responsables del impuesto sobre las ventas e impuesto nacional al consumo.



Habrá visitas de verificación de ingresos y facturación, con el fin de garantizar que todas las transacciones económicas sean debidamente facturadas registradas y posteriormente declaradas.



Así mismo, se planea la orientación a responsables del impuesto sobre las ventas, que hayan presentado, hasta el 30 de noviembre de 2016, declaraciones de IVA utilizando un periodo gravable diferente al que les corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 600 del estatuto tributario, para informarles e invitarlos a corregir esta situación.



Se busca divulgar a los responsables del IVA e impuesto nacional al consumo obligados a expedir factura, que a partir de la expedición de la ley 1819 de 2016, el no cobro y recaudo del IVA constituye un delito, qué contempla penas entre 4 y 9 años.