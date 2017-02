El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que parte del soborno pagado por Odebrecht habría terminado en la campaña presidencial por la reelección de Juan Manuel Santos en 2014.



El jefe del ente acusador sostuvo que del dinero que recibió el capturado excongresista Otto Bula habrían llegado recursos a esa campaña.



Se trata de parte de los recursos que se habrían pagado por cuenta del otrosí para el contrato Ocaña-Gamarra por el que se había pagado una comisión por 4,6 millones de dólares.



“Otto Bula tramitó en 2014 dos giros a Colombia que fueron monetizados en su momento, por la suma de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014”, sostuvo Martínez Neira.



Según el ente acusador, de ese millón de dólares, "se habría descontado una comisión por el 10 %, a favor de terceros ya identificado por la Fiscalía".



Por su parte, Roberto Prieto, jefe de la campaña de Santos en ese momento, envío una declaración en la que negó haber recibido dinero de la compañía brasilera.



"No deja de ser sospechoso este intento de enlodar la campaña del 2014, al igual como se pretendió hacerlo con la del 2010, por un individuo investigado por la justicia al incurrir presuntamente en conductas delictivas con el propósito de que la firma Odebrecht fuese beneficiada con contratos de infraestructura en el país", indicó.



Afirmó, además, que no conoce a Otto Bula.



"Es alguien a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café", afirmó en la carta.



