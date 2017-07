Educación y defensa, los dos renglones con el mayor presupuesto

El Gobierno Nacional intenta a toda cosa que las cifras macroeconómicas se le ajusten a sus proyecciones. En el Presupuesto General de la Nación (PGN) que presentó para el 2018 dejó que educación, y defensa y policía, repitieran como los sectores con la mayor asignación presupuestal.



Lea: (Listo proyecto para sumar $7,7 billones al presupuesto 2017).



No obstante, el primero registraría una disminución leve del 0,1% frente al que se aprobó para el 2017. En el caso del sector encargado de la seguridad nacional, el monto propuesto es 8,2% superior al que tiene para el presente año.



Lea: (Así se gastarían $7,7 billones adicionales del presupuesto).



El rubro que se plantea para educación es de $35,39 billones, mientras que monto anterior fue de $35,43 billones. Al de defensa, se propone destinar $32,40 billones, en tanto que este periodo fueron $29,95 billones.



Lea: (Al menos 10 proyectos claves, en la agenda del Congreso).



El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó que si bien la suma es superior a la del año previo, el términos reales el presupuesto propuesto por el Ejecutivo es inferior al del 2017 debido a que el incremento que presenta es inferior al de la inflación proyectada para el 2018.



Es de destacar que los recursos que pretenden asignar para la implementación del posconflicto aumentan en un 31,5%, al pasar de $1,82 billones a $2,40 billones.



El propósito del Gobierno Nacional con este PGN, es que se acomode a las necesidades fiscales del país, con lo cual, según el ministro Cárdenas, se consolidará la calificación crediticia de BBB que actualmente le tienen asignada a Colombia las principales agencias del mundo.



El Gobierno asegura que de aprobarse su propuesta, se garantizaría que el déficit fiscal se ajuste más hacia el equilibrio macroeconómico.



El Comité Consultivo de la Regla Fiscal, el cual funge como carta de navegación económica del Minhacienda, indica que dicho desbalance se debe reducir del 3,6% en este año, al 3,1% en el próximo.



Otro de los aspectos que el Ministro resaltó durante la radicación del proyecto en el Congreso es que el documento entregado para deliberación de los legisladores representa importantes logros en materia de gasto como proporción del PIB.



“Este PGN presenta una reducción de gastos clara. Sin deuda como porcentaje del PIB nominal, pasa de representar el 19,8% en el 2017 al 18,8% en el 2018, una reducción de un punto del PIB. El presupuesto de inversión con recursos de la Nación, que es el relevante para las cuentas fiscales, cae cerca de $5,5 billones”, aseguró el funcionario, quien ha insistido en que el diseño del presupuesto del próximo año busca garantizar que se complete el adecuado ajuste de la economía nacional luego de los choques que enfrentó con la caída de los precios del petróleo.



NO TODOS QUEDARON CONFORMES



Cuando comiencen las discusiones en el Congreso, los distintos sectores comenzarán a mover sus fichas dentro del Capitolio para buscar una mejor posición dentro de la asignación de recursos para el próximo año.



Sectores como el de agricultura y minas y energía seguro intentarán que la reducción no sea tan significativa como la que planteó en Gobierno. En el caso del agro, el recorte propuesto es del 28,7%, en tanto que para el minero es del 40,6%.



Los renglones de deporte y recreación, así como el de ciencia y tecnología tuvieron los recortes más drásticos en sus presupuestos; en el caso del primero, la caída fue del 62,3%, y para el próximo periodo solamente contaría con $221.000 millones después de haber tenido a su disposición $587.000 millones durante esta vigencia.



Para el segmento de ciencia la caída es del 41,6% y se proyecta que tenga recursos por $222.000 millones, mientras que en el 2017 tuvo una asignación de $380.000 millones.

Sin lugar a dudas, las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo año tendrán un espacio durante los debates del Legislativo, y cada uno de los partidos estará en la tarea de reclutar adeptos y apoyos de cara a los comicios.