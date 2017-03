El Gobierno está dividido en torno a la regulación del transporte especial

Mientras más usuarios se suman a plataformas que prestan servicio especial –como Uber o Cabify– , entidades como el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las Tecnologías de la Información, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tienen opiniones encontradas sobre la regulación en esta materia.



Por un lado, la semana pasada El Gobierno expidió un decreto reglamentario del servicio especial de transporte en el que reafirma su interés en combatir “la ilegalidad y la informalidad”.



Allí, establece que ningún vehículo particular puede ofrecer servicios de transporte especial. Esta decisión deja sin soporte jurídico la operación del sistema que ofrecen Uber y Cabify, sin afectar a las mencionadas plataformas.



La primera, opera con vehículos particulares y de lujo; la segunda con carros autorizados para transportar pasajeros y, desde hace unos días, con autos particulares.



“La situación con estas plataformas como Uber tiene varias dimensiones. Para el MinTIC es una plataforma tecnológica que hay que proteger, para MinTransporte es una empresa que hay que regular y que es informal; para la SIC es una entidad difícil de regular pero a la que hay que protegerle su derecho a la libre competencia de mercados”, opinó José Stalin, experto en movilidad del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional, quien agrega que todavía las entidades no se ponen de acuerdo.



Y es que la SIC emitió en febrero un concepto sobre el proyecto de resolución de MinTransporte que regula el servicio especial de transporte. Allí pone las cartas sobre la mesa y dice que “el proyecto será una restricción excesiva del principio de libertad de empresa, sin que en muchos casos dichas exigencias se encuentren debidamente fundadas en la seguridad de los usuarios”, y agrega que “se podría asemejar a una ‘falla de gobierno’ consistente en una ineficiente asignación de cargas y recursos”.



Y mientras el Gobierno se pone de acuerdo para regular dichas plataformas, el número de usuarios sigue en crecimiento y “el mercado seguirá vigente, pues no se va a contraer con la reglamentación”, concluyó Rojas.



LA DEMANDA CONTRA UBER



Otro de los aspectos que agrava la discusión es que ya fue admitida la demanda en contra de Uber por parte de MinTransporte, en donde también incluyen al MinTIC y a la Agencia Nacional del Espectro como la parte demandada. Así las cosas, los organismos tendrán que responder en los próximos días mientras que la plataforma sigue funcionando.



