Ministro de salud tomará una licencia por motivos médicos

Ante los rumores de la renuncia del ministro de Salud Alejandro Gaviria, Portafolio.co pudo establecer que el funcionario no se retirará definitivamente del cargo sino que tomará una licencia para someterse a un tratamiento médico.



Gaviria está en el cargo desde el 3 de septiembre de 2012.



Voceros de la Clínica del Country de Bogotá confirmaron que el ministro Gaviria Uribe fue diagnosticado, en los últimos días, con un “linfoma no Hodgkin difuso de células grandes”, que será tratado en esta institución médica.



En un comunicado, la entidad afirmó que Gaviria “ingresó a nuestra institución la semana anterior, a causa de una dolencia abdominal. Luego de una valoración inicial por parte de nuestro personal médico y asistencial, se ordenaron exámenes que permitieron esclarecer el origen de su dolencia”.



El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer producido en el sistema linfático, que agrupa los órganos y estructuras de defensa del organismo. El tumor que aqueja al Ministro corresponde al tipo más común de estos linfomas y, al parecer, se habría originado en los glóbulos blancos o linfocitos.



De acuerdo con el comunicado emitido por Country, el Ministro ya inició su tratamiento; de hecho se encuentra hospitalizado allí, “mientras se prepara para la siguiente fase de tratamiento”.



En el documento se aclara, además, que deberá iniciar seis ciclos de quimioterapia intensiva, con intervalo de 20 días entre cada uno de ellos, que “se realizarán de forma ambulatoria en el Centro de Oncología de nuestra institución, lo que tomará aproximadamente cinco meses (…) El pronóstico de la enfermedad es positivo”.



A lo largo de su carrera profesional, Gaviria Uribe se ha desempeñado como subdirector de Planeación Nacional, subdirector e investigador asociado de Fedesarrollo, e investigador en Washington del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros cargos.