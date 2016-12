La eliminación del cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos es uno de los regalos que dará el presidente Juan Manuel Santos en las fiestas de fin de año, cuando la convierta con su firma en Ley de la República.



La iniciativa, que recibió el respaldo de la gran mayoría del Congreso, les ofrecerá la posibilidad a los colombianos de estratos 1, 2 y 3 de aliviar la carga en el momento en el que pagan para poder seguir disfrutando de cualquier servicio público.



La iniciativa parlamentaria del Senador Lidio García Turbay, modifica la Ley 142 de servicios públicos (artículos 96 y 142) con el argumento de que los hogares que hacen parte de los citados estratos no deberán pagar por la reconexión, únicamente cuando el motivo de la suspensión fuera por mora.



“Con la herramienta retomaremos las funciones como ente investigador para determinar si las empresas están actuando de manera responsable”, señaló el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza.



Así mismo, en el articulado se establece un plazo máximo de reconexión o restablecimiento del servicio de 24 horas, contados a partir de que el usuario haya eliminado la causa de la suspensión del mismo.



El senador Mario Fernández Alcocer, ponente de la iniciativa, advirtió que “la eliminación de la reconexión no afecta el servicio. Por el contrario, hacemos un llamado a los órganos de superintendencia y control que no trasladen esa carga del costo de las cuadrillas y vehículos, a los usuarios”.



En el mismo sentido, la Senadora Susana Correa, quien en los debates apoyó el proyecto de ley, afirmó que “las tarifas no se pueden modificar para agregarles costos adicionales de las que hoy están estipuladas”.



El articulado señala también unos límites particulares a esta exoneración en el cobro del cargo por reconexión, dado que se indica que es exclusivamente para inmuebles residenciales, y se exoneran los inmuebles de uso industrial y residencial.