Este miércoles, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, pidió la Aeronáutica Civil contratar una empresa externa para iniciar una investigación sobre las causas de las irregularidades en equipos y radares del aeropuerto El Dorado de Bogotá.



“Le he pedido a la Aerocivil que contrate una empresa externa con técnicos expertos de cada uno de los temas, por ejemplo, de comunicaciones para que nos revise los equipos de comunicaciones de El Dorado y después de los otros aeropuertos del país”, indicó Rojas.



“Preciso cuando se va la luz en el exterior no funcione por 15 minutos, eso no tiene ningún sentido y cuando llega el técnico y hunde un botón ahí si funciona, ese tema tampoco lo vamos a tragar entero, por eso vamos a poner un externo 24 horas a revisar la operación”, agregó el funcionario.



El ministro también cuestionó que las irregularidades en materia de energía en El Dorado se den en un horario específico sin ninguna clase de explicación. Las medidas se toman luego de que esa terminal aérea –la más importante del país– presentará falla el fin de semana pasada y el lunes en los radares de la torre de control, lo que causó que no se detectaran los aviones que pretendían aterrizar.



Por su parte, el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, aseguró que los equipos de El Dorado serán revisados por la Organización de Aviación Civil Internacional, Uaci, que “llegará a Colombia a hacer esa inspección y esas recomendaciones para certificar la idoneidad de nuestros equipos”.



Además, confirmó que se tendría un certificador externo. Según Bocanegra, se trataría de “una firma experta en tecnología, que haga una auditoria y que esta determine ante el país la calidad de los equipos”.



Las fallas en El Dorado, habían sido denunciadas por varios sindicatos de controladores aéreos en los que detallaban irregularidades en equipos y radares de la terminal aérea.



Santos exige respuestas ante accidente de Aerosucre



Por otra parte, el presidente Juan Manuel Santos convocó a una reunión de urgencia al ministro de transporte, Jorge Eduardo Rojas y al director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, para que no solo expliquen las irregularidades en la torre de control de El Dorado, sino para que también den detalles que esclarezcan las causas de la caída del avión de cargas de Aerosucre que cubría la ruta Puerto Carreño – Bogotá.



Asimismo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras apoyó la intervención de la Fiscalía “establezca qué sucede en @AerocivilCol, que desde hace años ha tenido fama de estar capturada por corrupción”, indicó en Twitter.