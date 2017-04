Las empresas del Estado ganaron 4,4 billones de pesos en 2016

Luego de registrar pérdidas por $2,7 billones en el 2015, las empresas en las que el Estado colombiano tiene participación, volvieron a ser rentables en el 2016, con utilidades por $4,4 billones.



Los años recientes se han caracterizado por presentar un panorama complejo para las economías emergentes. La caída en los precios de las materias primas ha ocasionado que el crecimiento del PIB de los países de Latinoamérica se vea impactado negativamente, no obstante, las medidas adoptadas internamente, así como la recuperación reciente de los commodities, le permitió a las empresas del Estado recomponer el camino y generar réditos nuevamente.



En Colombia, el Ministerio de Hacienda tiene participación accionaria en 36 empresas, 21 de ellas tienen a la cartera financiera como principal accionista. “Los resultados en 2016 de las empresas estatales son muy positivos. En el agregado, pasamos de una pérdida neta en 2015 de $2,7 billones a una utilidad de $4,4 billones el año pasado. Esto significa que las utilidades de nuestro portafolio de firmas crecieron $7,1 billones”, señaló el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.



De acuerdo al jefe de la cartera económica, las empresas que registran un valor patrimonial para la Nación cercano a $54 billones, presentaron resultados positivos en los diferentes sectores de la industria en los que desarrollan sus actividades principales: hidrocarburos, energía y financiero.



Del mismo modo, el funcionario recalcó que las compañías del Estado presentaron un mejor comportamiento, aún si no se tiene en cuenta a Ecopetrol. “Nuestro portafolio de empresas del sector financiero, registró un crecimiento de su utilidad neta pasando de $0,6 billones en 2015 a $0,74 billones en 2016. En el caso de las compañías de energía, sin incluir las de hidrocarburos, la utilidad de este grupo pasó de $0,7 billones en 2015 a $2,1 billones en 2016. Crecieron 23% y 200%, respectivamente”, explicó Cárdenas.



Sin embargo, el Ministro resaltó el desempeño que tuvo Ecopetrol durante el año pasado y subrayó la importancia de estos resultados, ya que en el 2015 la compañía registró pérdidas.



Cabe recordar que en el marco fiscal de mediano plazo, el Gobierno no esperaba recibir dividendos de la petrolera, sin embargo, llegarán alrededor de $836.000 millones provenientes de las utilidades de Ecopetrol el año anterior.



“En el caso de hidrocarburos (Ecopetrol) logró retomar la senda de resultados positivos, una variación de su resultado de $5,46 billones, al pasar de una pérdida neta de $3,9 billones en 2015 a una utilidad neta de $1,56 billones para el ejercicio pasado”, puntualizó Mauricio Cárdenas, quien resaltó que los dividendos percibidos por el Gobierno Nacional provenientes del resto de compañías, excluyendo a Ecopetrol, registraron un crecimiento constante desde el 2013.



“Sin contar con la petrolera, el Gobierno recibirá este año dividendos por $590.000 millones sobre las utilidades de las compañías en 2016; al incluirse Ecopetrol los dividendos decretados ascienden a $1,4 billones. Este valor representa un crecimiento de 147% sobre los recursos recibidos en el periodo anterior”, resaltó.



Finalmente, el funcionario de la cartera económica aseguró que los resultados logrados por las empresas estatales, en gran medida se deben a la creación y gestión de la Dirección General de Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda, luego de acatar las recomendaciones dadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - Ocde -, frente al manejo que se venía dando a la propiedad.



SE AFINAN DETALLES PARA EL INGRESO DEL PAÍS A LA OCDE



Hacen falta tres comités por aprobar el ingreso de Colombia a la Ocde: Laboral, Comercio y Gobernanza Pública.



Una de las recomendaciones que ya fue adoptada por Colombia, fue la creación de una institución para manejar las participación del Estado.



“La creación de la Dirección General de Participaciones Estatales ha sido uno de los grandes avances del acceso de Colombia a la organización. Esta entidad actúa como un ‘holding’ de las empresas con participación estatal del Ministerio de Hacienda y busca un manejo eficiente de los activos. Con su creación centralizamos la propiedad y el manejo de las empresas y hoy hemos logrado fortalecer el rol de accionista del Gobierno Nacional y mejorar los indicadores", explicó el ministro Cárdenas.



El titular de la cartera económica sostuvo que esta dirección ha permitido ordenar las empresas del Estado.



El Ministerio de Hacienda y las demás carteras del Gobierno Nacional continúan haciendo las adecuaciones necesarias para completar los requisitos exigidos por la Ocde para acreditar a Colombia como parte del denominado ‘Club de países con las mejores prácticas’, lo cual ha explicado Cárdenas es garantía para los inversionistas extranjeros.