En 2017 se dejaron de ejecutar cerca de $300.000 millones del Plan de Alimentación Escolar

El Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que a diciembre 31 de 2017 de los recursos disponibles en los presupuestos de inversión de las entidades territoriales para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un total de 2,18 billones de pesos se dejaron de ejecutar cerca de 300.000 millones.



(Lea: ¿Qué sectores pierden y ganan con el presupuesto del 2019?)



Rodríguez Becerra llamó la atención a los municipios y departamentos por la que considera una situación injustificada de falta de ejecución presupuestal de los recursos destinados a la alimentación de niños en los colegios del país.



(Lea: Propuestas contra un mal que cuesta $20 billones anuales)



“Contar con esa cantidad de recursos y no ejecutarlos es algo que no podemos admitir. Esa cifra equivale a más de 700 mil refrigerios durante todo un año”, explicó el Auditor General.



Cabe tener en cuenta que, con la información disponible, no se puede establecer si en alguno de los casos se dejó de atender a los menores dentro del PAE al no ejecutar estos recursos o si efectivamente se atendió a los menores con otros recursos.



Llama la atención que en 54 municipios la ejecución del programa fue del 0%. Otro grupo de municipios llegó a una ejecución del 25%.



La Auditoría estableció estas cifras luego de que la Contaduría General de la Nación consolidara la información presupuestal reportada por las entidades territoriales, a través del Formulario Único Territorial, FUT con corte a 31 de diciembre de 2017.



El Auditor General indicó que ya dio traslado de este informe a la Procuraduría General de la Nación y “se continuará ahondando para que los recursos girados para el PAE a los territorios, se ejecuten de manera adecuada y oportuna en este importante programa social y más cuando se trata del complemento alimenticio para los niños más vulnerables de estas regiones”.