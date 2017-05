En lo corrido del 2017, colombianos han normalizado 4,2 billones de pesos en activos

Archivo particular

Este miércoles, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que en lo corrido del 2017 los colombianos han normalizado activos dentro y fuera del país por un valor de 4,2 billones de pesos, lo que correspondería a un recaudo por impuestos de 550 mil millones.



Junto con esto, el jefe de la cartera hizo un llamado para aquellos colombianos que aún no han hecho la declaración, a acogerse a los beneficios del impuesto de normalización tributaria pagando el 13% como impuesto a cargo por dichos bienes o activos.

Por su parte, el Director de la DIAN, Santiago Rojas, recordó que, en el mes de abril, el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de América (IRS por sus siglas en inglés), decidió iniciar el intercambio de información tributaria con Colombia. Esto con el fin de tener más control de la evasión por parte de los colombianos que poseen capitales en el exterior.



“A partir de septiembre, Colombia intercambiará información tributaria con más de 106 países en el marco del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, lo que le permitirá a la entidad conocer qué bienes poseen los nacionales el exterior”, afirmó Rojas.



Adicional a esto, en su cuenta de Twitter, el director de la DIAN aseguró que "quien no declare y normalice sus activos este año puede ser sancionado penalmente, y hasta podría perder el valor del activo."



Según datos del ministerio desde el 2015, 8.845 colombianos han normalizado bienes por 12,2 billones de pesos, que corresponden a un impuesto de normalización por 1,4 billones de pesos.



Finalmente, el Ministro de Hacienda, informó que para aquellos que se vayan a acoger a normalizar activos omitidos y, o pasivos inexistentes, deberán hacerlo ante la DIAN entre el 9 y 22 de mayo. Si no lo hacen en estas fechas deberán pagar sanciones adicionales.