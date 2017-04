Este martes se entregarán todos los cuerpos de las víctimas de la avalancha en Mocoa

Una de las etapas más tristes en una tragedia es la entrega de los cadáveres a sus seres queridos. Este capítulo se cerrará este martes en Mocoa.



(Lea: Los niños, el drama más profundo de la tragedia de Mocoa)



El presidente Juan Manuel Santos garantizó que este martes serán entregados a sus familiares todos los cuerpos, tras la avalancha en la capital de Putumayo. Según Santos, el Instituto de Medicina Legal ha hecho un esfuerzo enorme para poder hacer entrega a las familias de los cuerpos.



(Lea: Presidente Santos anuncia medidas para atender la emergencia en Mocoa)



Hasta este mediodía se han devuelto a sus familias 166 personas. El número de fallecidos, según el mismo instituto, aumentó y ahora es de 286.



Asimismo, Santos informó que este martes todos los albergues deben estar funcionando para atender a los damnificados.



Las autoridades en este sentido trabajan en el censo final para el ingreso de las personas al Registro Único de Damnificados. Hasta ahora, según informó el Presidente, hay 2.700 personas registradas en los albergues.



En su tercer día consecutivo al mando de las labores del Gobierno para asistir a los damnificados de Mocoa, el Presidente se mostró agradecido por la ayuda internacional recibida.



“El Reino Unido está con Colombia: la reina Isabel y el príncipe de Gales me expresaron su solidaridad ante esta adversidad que vivimos en Mocoa”, escribió este martes en su cuenta de Twitter.



(Además: Líderes mundiales se solidarizan con Mocoa: China ofreció ayuda)



“Gracias, en nombre del país al Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, por su importante donación para recuperar a Mocoa”, aseguró en la misma red social.



Hasta ahora, según informó el Presidente, hay 2.700 personas registradas en los albergues



Santos se mostró optimista por la segura reconstrucción de Mocoa. Así, por ejemplo, informó que en los cinco refugios temporales los damnificados están recibiendo las ayudas requeridas. Sobre las ayudas, el Presidente confirmó que estas no tienen que ser exclusivamente en metálico como inicialmente lo había decidido el Gobierno Nacional.



Santos dijo que dentro de lo que se requiere con carácter urgente están pañales para niños, frazadas, útiles de aseo, kits de cocina y ropa nueva para niños y adultos. También dijo que los afectados por la avalancha requieren colchonetas.



El jefe de Estado anunció que en materia de alimentos para los afectados, lo que se requiere principalmente es comida no perecedera (que no requiera refrigeración), como aceite, granos, panela y enlatados.



Santos aseguró que el Gobierno Nacional continuará haciendo seguimiento a las labores de recuperación de esa ciudad afectada por una avalancha en la madrugada del último sábado.



“Aquí seguiremos haciéndole un seguimiento a todo lo que hemos venido adelantando en materia de la recuperación de Mocoa”, señaló.



Y agregó: “Hasta anoche tarde estuvimos revisando todos los temas, los detalles, los problemas, porque los problemas siempre aparecen, hoy vamos a continuar en esa tarea”.



Santos reiteró que la consigna es que tras su recuperación, tanto Mocoa como todo el Putumayo estén “mejor que antes del desastre”.



Santos, igualmente, aprovechó su presencia en Mocoa para referirse a los beneficios de la terminación del conflicto. El Mandatario destacó los avances que en materia de seguridad han tenido las carreteras del Putumayo tras la consecución de la paz.



“Anoche (el lunes) en el batallón, el general (Adolfo León) Hernández (comandante de la Vigesimoséptima Brigada de Selva) me decía cómo ha cambiado el departamento del Putumayo. Hace un año era impensable irse por tierra y cruzar el departamento en vehículos, tenía que ser por aire. Hoy hay total tranquilidad”, destacó.



AYUDA HUMANITARIA LLEGA A LA ZONA



Más de 2.200 personas han recibido 20 toneladas distribuidas en alimentos y kits de aseo, así como asistencia psicológica y albergue en cinco refugios, según la estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).



Para el final del día se esperan otras 40 toneladas de ayuda humanitaria y cinco toneladas más de comida para animales. Las Farc, concentradas en 26 zonas del país para su desarme tras la firma de la paz –una de ellas cercana a Mocoa, Putumayo–, enviaron dos toneladas de comida para los damnificados.



Según el Ministro de Defensa y gerente para la reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, la recuperación de la ciudad tardará entre dos y medio y tres años



Se prevé la construcción de nuevas viviendas, alejadas de ríos y quebradas, acueductos, hospitales y el diseño de un plan de energía. Además, para atender con celeridad el desastre, Santos ya decretó la emergencia económica, social y ecológica en Colombia.



POLÍTICA Y AGENCIAS