Las Farc dicen que se reunirán con Santos para analizar plan de paz

Líderes de las Farc se reunirán este fin de semana en Cartagena, en el Caribe de Colombia, con el presidente Juan Manuel Santos para evaluar la implementación del acuerdo de paz firmado en noviembre, informó este viernes la guerrilla. "En estos momentos viajan hacia Cartagena integrantes del Secretariado de @FARC_EPueblo para reunirse con @JuanManSantos", publicó en Twitter el grupo guerrillero, que se encuentra en proceso de desmovilización.

El mensaje en la red social iba acompañado de una fotografía en la que se ve sentados dentro de una aeronave a los integrantes de la cúpula rebelde Iván Márquez y Carlos Antonio Lozada, entre otros.



"Será una reunión de balance y para destrabar cosas", dijo a la AFP uno de los participantes del "cónclave", que pidió mantener el anonimato.



El gobierno no ha confirmado la participación de Santos, quien se encontraba este viernes en Cartagena y dijo durante un acto oficial en la ciudad norteña que el acuerdo de paz con las Farc no será renegociado.



"No vamos a renegociar ni a abrir la puerta para renegociar los acuerdos, por supuesto que si podemos lograr mejoras en los acuerdos, bienvenido sea, pero tiene que ser de común acuerdo entre las partes", aseguró el mandatario, sin mencionar el encuentro de este fin de semana.



Las Farc, principal y más antigua guerrilla del país, transita ahora -en cumplimiento de lo firmado- hacia la vida política sin armas, tras haberse alzado contra el Estado en 1964.



"Aprovechar al máximo"



Sobre la cita de este fin de semana, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, dijo a periodistas que "la idea es reunir a la comisión de seguimiento (del acuerdo) para ver el panorama en dónde estamos, con los diferentes puntos de implementación, obligaciones que tiene el gobierno, obligaciones que tienen las Farc, tomar decisiones y aprovechar al máximo este año".



"Es lo que queremos: pasar del papel a la acción, implementar los acuerdos y sobre eso vamos a trabajar este fin de semana", añadió.



La comisión de seguimiento está compuesta por el propio Jaramillo, por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, y el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, por el lado del gobierno; mientras que por las Farc están los líderes guerrilleros Jesús Santrich, Iván Márquez y Victoria Sandino.



Sin embargo, las Farc aseguraron que en la reunión participará también Santos y a la vez se espera la presencia del líder máximo de la guerrilla, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), que viajará desde La Habana, donde ha permanecido tras el fin de las negociaciones de paz.



Según supo AFP, uno de los temas de debate será la situación de las zonas de concentración de la guerrilla, donde el desarme bajo supervisión de la ONU debe concluir a fines de mayo. Las obras de adecuación en los 26 sitios del país donde se agrupan los casi 7.000 miembros de las Farc avanzan, pero se han registrado retrasos por problemas logísticos.



Además, según las fuentes consultadas, la reunión prevé analizar otros asuntos que tienen que ver con el pacto sellado, como la entrega de los menores de edad aún en filas guerrilleras, que debe finalizar a principios de abril, y las iniciativas legislativas necesarias para poder aplicar lo negociado.



AFP