Fiscalía abre investigaciones por caso Lezo en España

La Fiscalía General de la Nación abrió dos investigaciones penales por la relación que pueda existir en Colombia en el escándalo de corrupción en España conocido el caso Lezo, y para tratar de establecer si hay alguna conexión con funcionarios de la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla.



“La Fiscalía ya abrió una investigación en el caso que afecta a la Triple A: una es bajo la Ley 600, por hechos anteriores a 2008, y una nueva al amparo de la Ley 906. Ya están en curso, hay fiscales asignados y el Fiscal General se reunirá el 16 de mayo con el fiscal de España en la ciudad de Madrid”, señaló el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez Neira.



El funcionario precisó además que sobre el citado caso “el fiscal de España ha solicitado cooperación judicial de la Fiscalía de Colombia. Nosotros estamos trabajando de forma conjunta desde hace tres semanas y tenemos información puntual sobre los hechos que se indagan en ese país”.



Martínez Neira aclaró que las indagaciones se refieren a un caso de corrupción internacional, que comprometería a ciudadanos de lado y lado del Atlántico.



Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla considera que el proceso judicial que se les adelanta en la capital española a varios directivos de la empresa pública Canal Isabel II no tiene relación con la Triple A, que presta el servicio de acueducto en la capital del Atlántico.



“No vemos relacionada a la empresa Triple A en ninguna de las circunstancias que han ocurrido en España y no tendría porqué haber ningún riesgo para la prestación del servicio”, dijo a la agencia de noticias Efe el secretario jurídico de la Alcaldía, Jorge Padilla.



DATOS FRAGMENTARIOS



Cabe recordar que Triple A, que opera el acueducto y alcantarillado de Barranquilla, tiene como socia a Inassa, filial del Canal de Isabel II, salpicada en el citado país europeo en un escándalo de corrupción.



“Hasta el momento lo que se tiene es una información de prensa que es fragmentaria en donde se señala que hay una judicialización de algunos servidores públicos de Inassa, empresa que es socia de la Alcaldía de Barranquilla, porque somos los dueños de Triple A”, aseguró el funcionario.



Y agregó: “Entendemos que es un problema político, no lo hemos asumido nosotros porque hasta ahora a Triple A no la han metido en ninguna dificultad”.



Padilla no descartó que en próximos días la Alcaldía pida explicaciones sobre el alcance de la investigación en Madrid. “Esperemos y aclaremos de qué se trata, porque lo que entendemos es que la judicialización de esos funcionarios se da por la compra de una empresa en Brasil y esa es una cosa distinta a nuestra relación y a nuestro tema con Triple A, que presta unos servicios de muy buena categoría en nuestra ciudad”, agregó.