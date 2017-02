Fiscalía no tiene pruebas de dinero de Odebrecht en campaña de Santos

Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, entrega declaraciones sobre la información revelada en la noche de este martes según la cual habría llegado 1 millón de dólares de pagos de Odebrecht a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014.



La versión difundida por la Fiscalía es producto de una declaración del exsenador Otto Bula, preso desde enero por haber recibido 4,6 millones de dólares por presuntos sobornos pagados por Odebrecht para acceder a contratación estatal en Colombia.



En rueda de prensa, Martínez precisó que Bula "no presentó ningún documento" en el que se pudiera comprobar que en efecto ese dinero llegó a esa campaña electoral, y por ello, según el Fiscal, el Consejo Nacional Electoral debe ser el encargado de investigar si hubo o no irregularidades.



"Por ahora, el testimonio de (Otto) Bula, sus declaraciones bajo juramento, es la única prueba de ingreso de un millón de dólares en la campaña de Santos. Él ha dado condiciones de modo, tiempo y lugar sobre la entrega de ese dinero", indicó.



El Fiscal fue enfático al decir que eso no quiere decir que el ente acusador solo compulse copias sino que también "seguirá adelantando la investigación" sobre el caso de Odebrecht y sus alcances en la política colombiana.



"Lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas electorales es algo de lo que la Fiscalía carece de competencia, por eso se compulsó copias al CNE, que es la institución que hará la investigación respectiva, pero no eso no quiere decir que la Fiscalía no seguirá haciendo su trabajo", explicó Martínez.



En la comunicación dada el martes por la Fiscalía, uno de los puntos decía que del millón de dólares se "habría descontado una comisión por el 10%, a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía". Sobre el tema, el Fiscal explicó que, según el testimonio de Bula, el dinero fue entregado a Andrés Giraldo, quien calificó como "una persona cercana a Roberto Prieto (gerente de la campaña de Santos)".



“En relación con las entregas de los dineros que se habrían hecho hay que manifestar que Otto Bula dijo que entregó ese dinero a un tercero que estaría vinculado a Rodrigo Pietro. Estos dineros habrían tenido como objetivo la gerencia de la campaña (...). Sin embargo, no se vincula para nada al Presidente de la República”, indicó.



El jefe del ente acusador también puntualizó que si bien sobrepasar los topes de financiación de las campañas electorales no constituye en sí mismo un delito, ese hecho sí podría tener implicaciones en el ámbito de competencias de la Fiscalía. "Por ejemplo, podría tener que ver con el lavado de activos, cohecho o actos de corrupción", enfatizó el Fiscal.



"Lo que sí se conoce es que esos flujos financieros de Odebrecht y que vinieron desde Brasil en efecto llegaron a Colombia y que se monetizaron. Por eso seguiremos adelante en la investigación", puntualizó Martínez.