Futuro de la consulta anticorrupción se definirá el 5 de junio

La plenaria del Senado de la República adelantó el debate convocado para este martes sobre la convocatoria a la denominada consulta anticorrupción. Aunque se cumplió con el debate, se consideró conveniente por la mayoría de senadores que no era conveniente adelantar esta consulta popular antes de las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el próximo 27 de mayo.



Así las cosas, se aprobó una proposición del partido Centro Democrático para adelantar la votación del Senado para avalar o negar la realización de la consulta anticorrupción el próximo 5 de junio.



EL DEBATE



Una vez iniciado el debate, tras votar una extensa lista de impedimentos presentados por los senadores que fueron negados en su totalidad por la plenaria, la bancada del Centro Democrático propuso a la corporación que la votación del aval de esta iniciativa se realizará después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el próximo 27 de mayo, proponiendo el 5 de junio como fecha para dicha votación. Esto con el fin de que la realización de la consulta no interfiera ni afavor ni en contra de ninguno de los candidatos que están en la carrera por la Presidencia de la República.



La iniciativa fue apoyada por las bancadas presentes en la plenaria, y aunque se intentó aplazar la realización del debate en su totalidad, la senadora Claudia López, una de las impulsoras de la iniciativa de consulta, insistió en que si bien se votaría después el debate debía darse de una vez, argumento que fue respaldado por la mayoría de legisladores presentes.



Así las cosas, los voceros de los diferentes partidos y movimientos políticos procedieron a exponer sus posiciones frente a la iniciativa.



Fueron varios los senadores que señalaron que si bien la idea de darles voz a los ciudadanos para que se modifiquen temas como la asignación salarial de los congresistas, entre otros puntos, esas atribuciones están fuera del alcance de una consulta popular.



Por ejemplo, el senador Roy Barreras en representación de una parte del Partido de la U, mostró su apoyo a varios puntos que busca la consulta, pero afirmó que dichos cambios no se lograrán por esta vía. Otro senador de la U, Jimmy Chamorro, junto con otros legisladores de su colectividad, apoyaron la consulta tal y como está planeada.



De otro lado el senador Juan Manuel Galán indicó que si bien hay intenciones loables en la consulta anticorrupción, por medio de esta consulta popular no se pueden modificar varias de las cosas que busca, como bajar el salario de los congresistas, pues de acuerdo con la ley esas atribuciones están fuera las facultades de una consulta de este tipo.



Sin embargo, los voceros del Polo Democrático y la Alianza Verde, así como algunos senadores de otras colectividades, aseguraron que la votación de los ciudadanos en este tipo de aspectos si tiene un efecto vinculante para que se den los cambios propuestos.



Finalmente, a las 9:26 de la noche se votó la suficiente ilustración y con 60 votos a favor y 8 en contra, la plenaria del Senado aprobó el aplazamiento de la votación sobre la realización de la consulta anticorrupción para el próximo 5 de junio.