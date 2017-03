Gerardo Hernández asumió este miércoles como nuevo codirector del Banco de la República

El presidente Juan Manuel Santos tomó este miércoles el juramento del nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Gerardo Alfredo Hernández Correa.



El mandatario destacó la formación académica y trayectoria profesional del nuevo codirector, la cual le permitirá hacer importantes aportes a la política monetaria.



Durante la posesión de Hernández, el presidente Santos destacó la labor del Banco de la República como una entidad ejemplar en sus prácticas y acciones, las cuales contribuyen al buen desempeño de la economía y el bienestar de los colombianos.



Hernández, quien ocupaba el cargo de superintendente financiero, es abogado de la Universidad de los Andes y especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.



Adelantó estudios de postgrado en economía en el New School for Social Reserarch de New York y estudios sobre banca central en el Fondo Monetario Internacional. También se desempeñó como secretario de la junta directiva y gerente ejecutivo del Banco de la República.



El nuevo codirector del Emisor fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del DNP, y asesor del Director Ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, en Washington.



En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público laboró como director general administrativo, subdirector de Crédito Público Interno, asesor del Viceministro de Hacienda y abogado del Departamento Jurídico de la Dirección General de Crédito Público.



Ha participado como miembro del Grupo Negociador Colombiano y del Grupo Jurídico del Tratado Comercial con México y Venezuela (G3), de la delegación colombiana negociadora de varios acuerdos bilaterales de inversión, y de la delegación colombiana negociadora del Tratado de Libre Comercio con USA- Capítulos de inversión y servicios financieros.