Tras un extenso balance, Vargas Lleras inicia su campaña por la presidencia

Desde las 4 de la tarde, dos horas y media antes del horario establecido para iniciar el acto de balance del Vicepresidente Germán Vargas Lleras en el recinto de Corferias, en Bogotá, ya había comenzado a llegar gente.



Pasadas las 5 de la tarde se notaba la fila para ingresar, hasta el punto que Luz Maria Zapata, la esposa de Vargas Lleras, se ubicó en la entrada para ayudar con el acceso de los invitados.



'Lo hicimos posible', fue el lema que se utilizó por parte de los organizadores del balance del 'Vice'.



La lluvia que comenzó a caer antes de las 6 de la tarde hizo que se agilizara el acceso, sin que se redujeran las estrictas medidas de seguridad para el ingreso.



En la entrada se confundían exministros, como Carlos Medellín, con pastores, como Darío Silva; con columnistas, como Mauricio Vargas, y gente del común, como Gonzalo Triana, un concejal que llegó desde Beltrán, Cundinamarca, para acompañar a Vargas Lleras.



También estuvieron varios gobernadores, como Dilian Francisca Toro, del Valle, Eduardo Verano, del Atlántico; el de Santander y el del Cesar, entre otros.



También alcaldes de todo el país, como el de Bogotá, Enrique Peñalosa; el de Montería, Daniel Pineda, y hasta un grupo de mandatarios del Huila que hicieron combo para venir.



En medio de la lluvia llegó el exfiscal Alfonso Valdivieso y una buena parte de la bancada de Cambio Radical en Senado, encabezada por Germán Varon y Carlos Fernando Motoa.



Pero también llegó gente del común, ciudadanos que quisieron acompañar Vargas Lleras al gran salón de Corferias, donde había 3.500 sillas para los invitados.



Y obviamente que entre los asistentes estaba Leonor Bogota, quien ha sido la secretaria de Vargas Lleras por más de 30 años. Además estaban varios de los ministros del Gobierno Nacional. Adelante estaban sentadas la de Vivienda, Elsa Noguera, y el de Transporte, Jorge Eduardo Rojas.



Sobre las 6:15 de la tarde, Vargas, acompañado del presidente Juan Manuel Santos llegaron a Corferias. Fue un aplauso grande que retumbó por todo el escenario.

Y ahí comenzó el balance, mientras la gente seguía llegando.



La rendición de cuentas comenzó con la intervención de Sandra Forero, presidenta de Camacol, quien destacó todo lo que se ha logrado en materia de vivienda



Enseguida tomó la palabra Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien dijo que Vargas era "el visionario" que esperaba el sector.



Faltando 10 para las 7 comenzó su intervención Vargas Lleras, en medio de un auditorio lleno, pero muy sobrio.



Comenzó por recordar que el miércoles protocoliza su renuncia ante el Congreso y dijo que las inhabilidades que se establecieron después de fue elegido como vicepresidente lo obligaban a retirarse, aunque aseguró que no ha tomado ninguna, decisión pero que no quisiera quedarse inhabilitado



Tras esto, el 'Vice' comenzó a hacer su balance, apoyado por una presentación en Power Point, pero recitando datos y cifras de memoria.



Luego el presidente Juan Manuel Santos dijo en su intervención que quería "agradecer al vicepresidente Germán Vargas Lleras por haber sido –por más de 6 años y 7 meses que llevamos de gobierno– un colaborador leal, eficiente y eficaz".



"Lo fue como ministro del Interior y de Justicia, lo fue como ministro de Vivienda, y lo ha sido –desde el 7 de agosto de 2014– como vicepresidente de la República. No me equivoqué al asignarle la responsabilidad de coordinar e impulsar las grandes obras de infraestructura, de vivienda y de acueducto y alcantarillado, que hemos venido haciendo en el gobierno y que el país necesitaba", dijo el mandatario.



"“Por sus frutos los conoceréis”, dice la frase bíblica. Y en esta ocasión los frutos –las obras– hablan por sí solos", añadió Santos.



POLÍTICA