Medicamento Glivec enfrenta a laboratorios extranjeros con el Gobierno colombiano

“Nuestras posiciones jamás son insinuaciones ambiguas”. Así le respondió Afidro, el gremio de los laboratorios extranjeros de medicamentos, al comunicado en el que la semana pasada el Ministerio de Salud reiteró que mantendrá la declaratoria de interés público sobre el Glivec, nombre comercial de Novartis para el Imatinib.



Ambas partes se han enfrentado luego de que se dio esta decisión.



El jueves 6 de abril, en un comunicado que publicó en su web, el Minsalud criticó una misiva que le envió Afidro el 28 de febrero al entonces secretario general de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez, en la cual le hace una relatoría de la reunión que habían tenido con él un mes atrás, en la que además participaron funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincit), y la representante especial para el ingreso de Colombia a la Ocde, Catalina Crane. El fin del encuentro era poner en común los distintos puntos de vista sobre la mencionada declaratoria.



“El pronunciamiento de la cartera de Salud se produce a raíz de las expresiones utilizadas de manera ambigua por Afidro en la misiva, según las cuales, tras una reunión sostenida el pasado 25 de enero... el Gobierno se comprometió a no volver a adoptar medidas como las anteriores y, a modo de ‘corrección’ o ‘rectificación’, revocaría la Resolución 2475 (declaratoria de interés público) y la Circular 03 –que establece la metodología para regular precios de medicamentos en situaciones excepcionales”, explicó el Ministerio.



A su turno, el comunicado firmado por el presidente de Afidro, Gustavo Morales, anota que el gremio se permite aclarar que solicitó abiertamente la revocatoria de la Circular 03 de 2016 porque cree que la Declaratoria de Interés Público, que dio origen a la misma, carece de fundamento”. También se lamenta de que el Ministerio no respondió de fondo sus argumentos en los recursos de reposición y por eso el tema hoy está en el Consejo de Estado.



Así mismo. Morales se queja de que aunque hace dos semanas a la Comisión de Precios y Medicamentos se le venció el plazo de tres meses para resolver su solicitud de revocatoria de las medidas mencionadas, aún no se ha pronunciado “muy probablemente por la sencilla razón de que no existe argumento jurídico alguno que justifique la expedición de esa circular”.



Y termina señalando que aunque el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estaba convocado a la reunión del 25 de enero, no asistió.