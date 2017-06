Santos asegura que no hay recursos para ajuste salarial de maestros

Tras las manifestaciones organizadas por los maestros para este martes en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos, afirmó que su Gobierno no puede ofrecer más a los educadores puesto que no cuenta con recursos.



(Lea: Maestros, arroceros y empleados estatales llegan a la plaza de Bolívar)



"Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible", dijo el mandatario en una declaración a periodistas durante la posesión de la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo.



(Lea: Este martes, los profesores tienen programada una gran marcha en Bogotá)



Los educadores comenzaron su huelga el pasado 11 de mayo para reclamar mejoras en el sector de la educación, incluidos aumentos y mejoras salariales.



Este martes los huelguistas realizaron su tercera gran marcha en Bogotá que concluía en la Plaza Bolívar.



Santos aseguró que el Gobierno les ha presentado "con toda generosidad, pero también con toda responsabilidad" las propuestas. "Ya llegamos al final de la negociación, yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda", resumió.