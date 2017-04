Gobierno colombiano no tiene previsto privatizar ni Ecopetrol ni el Banco agrario

A lo largo de los años, el gobierno colombiano ha acumulado participaciones en un conjunto ecléctico de empresas, incluyendo una red de funerarias, una estación de autobuses y mercados que venden frutas y verduras.



Habría llegado el momento de desprenderse de algunas, dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El gobierno no tiene ninguna razón para invertir en negocios que no controla, dijo Cárdenas.



Su ministerio administra acciones en 36 empresas, de las cuales 15 son participaciones minoritarias. "Hay muchas empresas o muchas participaciones que no tienen una vocación de estar en manos del gobierno nacional", dijo Cárdenas a periodistas en Bogotá. "Naturalmente, de estas participaciones, hay posibilidades, especialmente esas participaciones que son muy pequeñas, de ir depurando el portafolio de la nación, de ir saliendo de algunas de esas participaciones minoritarias".



La cartera del Ministerio de Hacienda vale unos 20.000 millones de dólares y genera ingresos equivalentes a cerca de 9% del Producto Interno Bruto. El Tesoro recibirá unos 500 millones de dólares en dividendos de estas tenencias este año, principalmente de la participación de 88,5% que el país posee en la compañía petrolera Ecopetrol SA.



El Gobierno no tiene previsto privatizar ninguna de las 21 empresas en las que tiene una participación mayoritaria, dijo Cárdenas, que además de Ecopetrol incluyen a la compañía de transmisión de energía Interconexión Eléctrica SA y Banco Agrario SA, prestamista que sirve a agricultores, empresas agrícolas y proyectos forestales.



El Gobierno adquirió muchas de sus participaciones minoritarias durante las liquidaciones que ocurrieron después de procedimientos de quiebra. Estos incluyen el 4% del gobierno en la cadena de funerarias Los Olivos. El ministerio también administra una participación de 0,3 por ciento en la terminal de autobuses de Pereira, en la región cafetera, y una participación de 38 por ciento en un mercado mayorista de alimentos en Bucaramanga, al este de Colombia.



El Gobierno actualmente no tiene un plan de venta específico elaborado para ninguna de sus participaciones minoritarias, y querría que cualquier salida fuera ordenada, aseguró Cárdenas.