Gobierno convocará tribunal de arbitramento en caso Avianca - Acdac

Tras dos días de haberse roto las negociaciones entre Avianca y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), el Gobierno intervino y el lío se resolverá en un tribunal de arbitramento.

De este modo, las partes se sentarán tal y como lo indica la ley, en el sentido de que, según el Código Sustantivo del Trabajo, reza que "Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo" se deberá "designar un árbitro".



Según la ley, tal y como dijo la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (Atac) en su petición al Gobierno, se exige el restablecimiento de la normalidad en los vuelos. Sin embargo, Acdac analizaría la situación para resolver si vuelven o no a operar las aeronaves.



De acuerdo con la ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo Gallego, la convocatoria será informada mañana viernes a las partes y serán tres árbitros quienes lleven a cabo este procedimiento: uno por la empresa, uno por el sindicato y un tercero que tendrá que mediar con las partes.



"Si no se ponen de acuerdo para definir el tercer árbitro, el Mintrabajo tiene una lista de 200 posibles entregados por la Corte Suprema de Justicia y se haría un sorteo para definirlos", señaló la funcionaria.



Adicional a esto, la jefe de la cartera, aseguró que si las partes no llegan a un acuerdo a través de esta figura, el Estado hará uso de los instrumentos legales para garantizar el servicio de transporte aéreo, categorizado como esencial.



"Al decir que es un transporte público esencial le estamos mandando un mensaje claro a las partes, el interés de los colombianos está hoy custodiado por el Estado y lo vamos a hacer", aseguró Restrepo.