Todo indica que el salario mínimo para el próximo año se fijará por decreto, tal y como se ha anticipado desde que empezaron las reuniones tripartitas entre Gobierno, empresarios y trabajadores.



Según información de Caracol Radio, en la jornada de concertación prevista para este jueves 22 de diciembre, en la que se esperaba que el Gobierno presentara una propuesta formal del aumento, esta situación no se dio.



También se conoció que los empresarios aumentaron su oferta de 6,5 por ciento a 6,7 por ciento, mientras que los trabajadores, representados por los sindicatos se mantienen en su pretensión de que el aumento del ingreso crezca un 14 por ciento durante el próximo año.



Versiones extraoficiales señalan que el Gobierno no hizo una propuesta formal debido a que no se han podido reunir la ministra de Trabajo, Clara López, y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por estar este último en el Congreso, en el trámite de la reforma tributaria.



“En este reunión se descongelo el proceso de negociación, porque lo empresario tuvieron un gesto de mover su petición original, y han hecho un ofrecimiento superior al que habían planteado al inicio de la negociación. Hoy se movieron los empresarios, esperamos que la próxima semana haya reciprocidad por parte de los trabajadores y que ojalá podamos ir acercándonos para llegar a un consenso antes del 31 de diciembre”, comentó la ministra Clara López.



