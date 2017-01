Gobierno prepara ajustes al régimen de sociedades

El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, anunció que emprenderán una modificación a la Ley de Insolvencias con el fin de superar ciertos cuellos de botella que han alargado los procesos.



En entrevista con Portafolio habló además de los retos de su entidad para el año que comienza.



¿En qué se centrará la Súper en el 2017?



Hay retos en lo que podríamos llamar política pública en materia de derecho societario y ahí estamos trabajando en varios proyectos tanto de reglamentación como de ley.

Hay tres grandes proyectos en materia legislativa: vamos a acompañar al senador Antonio Navarro Wolff en el proyecto de ley de libranzas. Este ya pasó el primer debate en Comisión Tercera y plenaria del Senado.



¿Qué va a traer esta ley?



La reforma más importante que trae es establecer que la compra-venta de libranzas extrabancarias, o sea la que no se realiza por instituciones financieras como bancos y otros entes vigilados por la Superintendencia Financiera –sino por cooperativas y sociedades– solo se puede hacer desde una fiducia o un fondo de inversión colectiva, vigilados ambos permanentemente por la Superfinanciera. Actualmente hay un decreto que expidió el Gobierno el año pasado, en el que establece la vigilancia de la Supersociedades, pero no de la Superfinanciera.



¿Es decir que pierden las facultades para comerciar con estos papeles?



Exacto.



¿Entonces empiezan a ganar es un valor por administración?



Ganan la tasa de interés. El que origina la libranza te da el pagaré, tú lo firmas, y a cambio te cobran una cifra mensual que se descuenta de la nómina de la pensión, pero ya no puedes hacer un paquete de libranzas y vendérselo a 3.000 compradores si no tienes una fiducia o un fondo de inversión vigilado por la Superfinanciera.



¿Qué otros retos tiene su entidad?



El segundo reto es el proyecto de Ley de las S.A.S D, un mecanismo especial para las entidades deportivas, los clubes con deportistas profesionales en cualquier disciplina, puede ser de fútbol, pero también esgrima, voleibol o incluso de tenis, que serían S.A.S unipersonales.



Hasta la ley del 2011 se permitía que se convirtieran en sociedades anónimas, pero como tales siguen siendo un instrumento con costos de transacción muy elevados para los deportistas y lo que queremos es darles un vehículo completamente nuevo que es una S.A.S distinta de la tradicional, que va a tener un objeto específico, unos sistemas de control para el lavado de activos especifico y un régimen de administración diferente.



¿Tienen menos requisitos que el resto de las S.A.S?



En algunos casos sí, pero en otros son más, como por ejemplo la necesidad de las de fútbol de contar con un órgano de control que verifique el origen de los recursos para evitar lavado de activos; también, unos órganos de ética deportiva para que no haya conflictos de intereses. Hay provisiones que impiden por ejemplo que un mismo dueño pueda tener una S.A.S D de dos equipos distintos en un mismo deporte. Se permite tener dos empresas pero en distinta disciplina.



¿El proyecto ya está listo?



Sí, ya se presentó. La idea es trabajarlo en conjunto desde la Supersociedades y Coldeportes, dentro de una nueva propuesta de Ley del Deporte que está impulsando ese organismo rector y trae otros elementos, como por ejemplo cierto régimen prestacional específico para los deportistas profesionales, cosas de pensiones y temas laborales. Con esto se resolvería el problema de las corporaciones deportivas y asociaciones sin un sistema de gobierno corporativo suficientemente claro.



¿Cuál es el tercer proyecto legislativo?



Es un proyecto de decreto reglamentario de la Ley 1116 del 2006, la de insolvencias, que estamos trabajando para resolver ciertos problemas, esencialmente administrativos, que se han dado en el proceso y la clarificación de una serie de procedimientos, instancias e incidentes que no fueron suficientemente claros en la norma, creando cuellos de botella.



¿A qué se refiere específicamente?



El proyecto lo que hace es hacer más rápido el proceso. Hay temas que tienen instancias muy complicadas, como avalúos, y lo que se quiere es achicar los términos para hacer que la respuesta sea más eficiente frente a ciertas instancias.



INTERBOLSA, CDO Y FIRMAS DE LIBRANZA, CASOS CLAVE POR CULMINAR



La Supersociedades espera culminar en el primer trimestre del 2017 la liquidación del fondo Premium, el último eslabón de InterBolsa y en el que hay más de 50 intervenidos por captación ilegal de dinero. Ya se liquidaron la comisionista de bolsa, la administradora de inversión y la ‘holding’.



Otro caso sonado que aspiran a culminar en el primer semestre es el de CDO, el grupo empresarial comprometido con fallas estructurales en varios complejos habitacionales de Medellín, incluido el Space, que colapsó dejando 12 muertos en octubre del 2013.



El tercer proceso tiene que ve con la liquidación de firmas de libranzas en las que se hallaron irregularidades, como Estaval y Elite.



De acuerdo con Reyes, además es de gran interés el seguimiento al acuerdo con los acreedores de Pacific.