Totalmente impredecible está el clima en Colombia, más cuando para comienzos del nuevo año se esperaban unas condiciones ‘normales’, como días soleados, escasez de nubes, altas temperaturas en el día, noches frías y alertas por la posibilidades de heladas e incendios forestales.



Es más, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alcanzó a lanzar las alertas amarillas por la alta posibilidad de heladas en la sabana de Bogotá y varios municipios del altiplano cundiboyacense.



También, por la alta posibilidad de incendios en los departamentos de la costa Atlántica; sin embargo, al cierre de esta edición no se habían presentado este tipo de fenómenos climáticos.



Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, presentará en la mañana de hoy el balance de la temporada seca en Colombia, la que, al parecer no resultó como se presupuestaba.

El funcionario también hará el análisis de cómo ha sido el comportamiento histórico del clima durante el primer trimestre de los años anteriores y lo que se espera para el presente. Esta temporada seca iría hasta finales de marzo.



Este jueves, las lluvias estuvieron presentes en no menos de 35 municipios de 11 departamentos del país, particularmente de la zona Andina, siendo las más copiosas en Nariño.



Mientras, la sequía y las altas temperaturas se centran en los departamentos de la costa Caribe, como Atlántico, Bolívar y Cesar.



Pese a los descrito y como medida de prevención, el Ideam mantiene una alerta amarilla por la posibilidad de que se presenten heladas en Cundinamarca y Boyacá.



Los municipios con más altas probabilidades son Bojacá, Chía, Cota, Facatativá, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sibaté, Tenjo, Ubaté y Zipaquirá, en Cundinamarca, así como Belén, Chita, Duitama, Firavitoba, Nobsa, Paipa, Sogamoso, Tunja y Cerinza, en Boyacá.



Ahora, por las altas temperaturas que se presentan en la costa norte, sí hay alerta roja, emitida al final de la tarde de este jueves para casi 70 municipios de siete departamentos de esta zona del país.



También, la alerta roja está vigente para 25 municipios de cuatro departamentos de la zona Andina.



Para el primer puente festivo del año el Ideam también lanzó alertas por deslizamientos de tierra en Chocó, Cundinamarca, Meta y Putumayo.



Para los bogotanos se alertó sobre la posibilidad de este fenómeno en la vía que conduce a Villavicencio, en los sitios El Portal y Pipiral. Otra de las alertas emitidas para este fin de semana fue para las playas de la costa norte.



“Para las áreas costeras del litoral Caribe se esperarían olas de hasta tres metros en alta mar y de dos metros cerca a las playas”, dijo el reporte del Ideam emitido al final de la tarde de este jueves.



Por lo anterior, se notificó a las capitanías de puerto para que estas, a su vez, informen a las naves que zarpan para sus faenas de pesca o transporte de pasajeros, así como a las autoridades que ejercen funciones en las playas, para que les notifiquen a los bañistas.



¿Qué produce las heladas?



La helada es la ocurrencia de una temperatura igual o menor a cero grados centígrados a un nivel de 2 metros sobre el nivel del suelo.



Desde el punto de vista agrícola, el fenómeno podría definirse como la temperatura a la cual los tejidos de las plantas sufren daño, el cual depende, entre otros aspectos, de los fisiológicos y de la resistencia o susceptibilidad del cultivo.



Las heladas se presentan con regularidad en el altiplano, desde finales de año hasta mediados o finales de febrero.



Por ahora, una vez terminó la segunda temporada invernal del año, arrancó la de verano o seca, que irá hasta mediados de marzo.



Precisamente, durante el tiempo descrito se presentan las más altas probabilidades de que ocurran los dos fenómenos (heladas e incendios de capa vegetal). Por último, el Ideam y la UNGRD pidieron a los productores del sector rural estar atentos a los informes de las entidades a través de las redes sociales e internet.