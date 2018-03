Inicia sustitución de cultivos en Putumayo

Con el compromiso de sustituir voluntariamente más de 15.000 hectáreas de cultivos de coca, más de 20.000 familias del departamento del Putumayo inician la vinculación formal al Programa de sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS.



Se trata de más de 13.000 cultivadores y un número significativo de no cultivadores de los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo, y el Piamonte, Cauca, (cobijado por el Acuerdo Regional de Sustitución).

El director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz Uribe, señaló que “es un avance muy importante para el éxito del programa, pues las comunidades expresaron públicamente su decisión de acogerse de manera voluntaria, luego de reclamar mejores condiciones de seguridad”.



Recordó que un gran acuerdo regional en el Putumayo se suscribió el 18 de agosto del año pasado, con participación del gobierno nacional, la Gobernación, las alcaldías, los delegados de las Farc y las organizaciones locales en el territorio pero su vigencia se dilató precisamente por amenazas a líderes sociales y dificultades en el orden público.



En la preinscripción, los campesinos dijeron tener sembradas 15.000 hectáreas de coca, pero como está establecido en los acuerdos de paz, luego de la sustitución, el proceso debe ser verificado y certificado por las Naciones Unidas.



Los primeros pagos se harán en marzo en Orito y Puerto Guzmán, y luego se extenderá el proceso a otros municipios. A la fecha, el programa ha realizado pagos a 28.660 familias inscritas en el programa. Otras 10.945 están en proceso de validación de pagos.



El consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, quien encabeza el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilegales –el de erradicación forzada lo lidera el Ministerio de Defensa–, dijo, a principios de febrero, que hay un rezago en este programa, mediante el cual todavía espera llegar a destruir 50.000 hectáreas de hoja de coca en mayo próximo.



En esta misma línea, unas 29.000 están recibiendo pagos, y 31.000 más han firmado acuerdos de sustitución, pero no han sido certificadas por la ONU y no reciben pago hasta que eso pase.



Pardo ya había anticipado que “en Putumayo entran a sustitución voluntaria 18.000 familias este mes. Y en Nariño se avanza con la gente que suscriba acuerdos, que son entre 6.000 y 8.000 familias. Pero en Tumaco, mientras no tengamos una solución al conflicto de tierras entre el Consejo Comunitario y los colonos que cultivan coca, no se avanza”.



Sobre el retraso en la meta de tener erradicadas 30.000 hectáreas para finales de enero, Pardo dijo que esto se dio “en todo. Por eso hay 31.000 familias que están pendientes de entrar, de ser certificadas para recibir el pago. Eso lo hace la ONU en un periodo que se demora. Hasta enero, no pudo duplicar el personal para hacer las verificaciones (...). En Norte de Santander prácticamente no ha habido ningún avance. Allá solo se entró donde estaban las Farc”.