Santos espera un repunte importante de la economía en segundo semestre

Durante la instalación de la última legislatura del actual Congreso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, centró su discurso en el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc, al mismo tiempo que enumeró los logros económicos conseguidos durante los siete años que lleva su mandato en materia de vivienda, infraestructura, lucha contra la pobreza, educación y salud.



En su discurso ‘Colombia está cambiando y seguirá cambiando’, el Presidente aseguró que aunque la economía se está desacelerando ya se están tomando las medidas para que sea cada vez más dinámica y auguró un repunte importante para este segundo semestre.



Aclaró que había que tener en cuenta que el país sufrió, con la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo, un recorte muy grande en sus ingresos, que se unió el año pasado al peor fenómeno de El Niño de la historia del país, lo que –junto con la turbulencia regional y mundial– afectó el crecimiento.



“Crecimos menos, pero seguimos creciendo, muy por encima del promedio latinoamericano”, afirmó Santos.



El primer mandatario le dio las gracias al Congreso por tomar “medidas impopulares pero responsables”, como la reforma tributaria, con el fin de inyectar recursos a sectores generadores de empleo y dinamizadores de la economía, como la vivienda y la infraestructura.



Enumeró las posibles variables para el repunte de la economía como una inflación nuevamente por debajo de 4%, un aumento de 25% de las exportaciones en los primeros cinco meses del año, el aumento de 8% de la Inversión Extranjera Directa (IED), mientras que la inversión total –como porcentaje del PIB– es la más alta de toda Latinoamérica.



Alabó al sector turístico, que como resultado del exitoso proceso de paz con las Farc, el año pasado cinco millones de extranjeros visitaron al país, cifra que aumentará este año, pues en el primer semestre se incrementó en 46% el número de turistas foráneos.



Agregó que el agro se ha convertido en un sector líder del crecimiento económico. Durante su gobierno la superficie de tierra cultivada se amplió en 900.000 hectáreas en todo el país, las cuales se espera que lleguen al millón el año entrante.



Pidió, con la ayuda del Congreso, fortalecer el sector rural, el más golpeado del país por el conflicto armado. Para esto anunció que desde el próximo lunes se lanzarán en el departamento del Caquetá los ‘Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial’, que llevarán equidad, bienestar y desarrollo a las regiones y municipios que fueron más afectados por la guerra.



'COLOMBIA ENTERA ESTÁ EN OBRA'



Destacó el tema de la infraestructura al afirmar que “Colombia entera está en obra”, con los más ambiciosos proyectos viales de la historia del país y la modernización o ampliación de 58 aeropuertos.



En este apartado, habló de la construcción y mejoramiento de las vías terciarias o veredales, para lo cual serán esenciales los recursos con la reforma a las regalías, que espera sea aprobada en la presente legislatura.



LA META EN VIVIENDA



Respecto al programa de vivienda, una de las banderas de su gobierno, aseguró que se han subsidiado–total o parcialmente– la adquisición de vivienda a más de 715.000 familias de menores ingresos y de clase media, y durante el 2018 se llegará a la meta con más de 130.000 viviendas gratis entregadas a las familias más pobres del país.



Mientras que en los siete años de su mandato 6,3 millones de colombianos han recibido, por primera vez, el servicio de agua potable en sus casas, y 6,9 millones tienen también, por primera vez, alcantarillado.



Además, 2,7 millones de familias tienen gas natural domiciliario –lo que contribuye a sus bolsillos y al ambiente–, mientras que 220.000 familias en zonas apartadas tienen acceso a energía eléctrica.



3,3 MILLONES DE EMPLEADOS MÁS



Santos afirmó que hoy hay unos 3,3 millones de empleados más que hace siete años, cuando asumió la primera magistratura del país, “el desempleo, que hace siete años superaba el 12%, hoy está en niveles de un solo dígito, como lo habíamos prometido”, agregó el primer mandatario.



A renglón seguido afirmó que hace siete años la mayoría de los trabajos eran informales, es decir, sin prestaciones ni beneficios de ley. En cambio, hoy y por primera vez más de la mitad de los empleos en Colombia son formales.



5 MILLONES DE POBRES MENOS



En cuanto a la pobreza, aseveró que más de cinco millones de colombianos superaron la pobreza durante su mandato, aunque reconoció que “sigue siendo un problema muy grande que tenemos que afrontar día tras día”.



Enumeró que esto se logró gracias a avances en salud, vivienda, educación, servicios públicos, acceso a la cultura y el deporte.



También resaltó sus logros en salud, explicando que hace una década una cuarta parte de la población no tenía derecho a enfermarse porque no hacía parte del sistema de salud.



“Hoy, no solo hemos consagrado a la salud como un derecho fundamental, sino que tenemos una cobertura prácticamente universal, y además ya no existen pacientes de primera categoría y de segunda categoría”, añadió Santos.



8 MILLONES ESTUDIAN GRATIS



En cuanto a educación, enunció que más de 1,2 millones de niños en primera infancia se benefician de la estrategia de atención integral 'De Cero a Siempre', y más de 8 millones de niños y jóvenes –todos los que van a planteles oficiales– estudian su primaria y secundaria absolutamente gratis.



Enumeró que antes la educación básica no era toda gratuita, los niños iban muy pocas horas al colegio, la construcción de aulas iba a paso lento y, de cada 10 bachilleres, menos de 4 lograban entrar a educación superior. Pero todo eso se ha mejorado con miras a “ser el país mejor educado de América Latina para el año 2025”, dijo Santos.



En este sector, hizo referencia además a que se están construyendo –para poder implementar la jornada única en todos los colegios– 30.000 aulas, una cantidad que, “al ritmo que traíamos, nos hubiéramos tardado más de 60 años en alcanzar”.



PRIMER 20 DE JULIO EN PAZ DESPUÉS DE 50 AÑOS



Santos celebró que este sea el "primer 20 de julio –desde 1963– que vivimos sin la sombra de esa guerra absurda!". Resaltó que las armas se entregaron a las Naciones Unidas mientras que las caletas están siendo ubicadas y destruidas.



Recalcó que Colombia es un ejemplo de paz en medio de un mundo convulsionado, y así lo reconocieron la semana pasada los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.



Enfatizó que el acuerdo con las Farc no es "solo la obra de este Presidente o de este Gobierno. Hoy –con estas palabras– quiero pedirles a todos que se saquen esa idea de la cabeza. La paz de Colombia es –precisamente– la paz de Colombia".



Además la paz le pertenece a todos y cada uno de los colombianos, por lo cual deben protegerla y defenderla todos y cada uno de ellos.



"El Congreso de Colombia –óigase bien, porque de esto pueden sentirse orgullosos– dictó las leyes para poner fin a un pasado de violencia, y ahora dicta las leyes para comenzar a cimentar un futuro de armonía, civilidad y convivencia", dijo alabando al legislativo del país.