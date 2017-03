‘La integración con Asia Pacífico nos ofrece buenas oportunidades’

La cumbre que celebraron esta semana los líderes de los países miembros de la Alianza del Pacífico, dejó un mensaje claro: la prioridad es lograr un mayor acercamiento a las naciones de Asia Pacífico, una integración que generaría muchas oportunidades para Colombia.



Así lo dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, quien explicó que se empezará a trabajar, desde la próxima semana, para que en junio esté todo listo para evaluar las posibilidades de integrar más países a la Alianza.



¿Cómo valora los avances dados en la cumbre?



Hemos avanzado mucho y se han tomado decisiones importantes que van muy de la mano con el objetivo de la Alianza del Pacífico, ver cómo nos acercamos a Asia Pacífico y cómo, a través de alianzas e integración, podemos generar mayor crecimiento. Parte del ejercicio fue, primero, tomar la decisión de que entre los cuatro vamos a buscar negociación con bloques o países de Asia Pacífico, ya sea con ‘Asean’ o con los que formaron parte del acuerdo TTP.



¿Qué están buscando estos países con la Alianza?



Estas son economías están buscando una integración pero, sobre todo, con unos requerimientos relacionados con alianzas comerciales, con exigencias y acciones que permitan un acuerdo de última generación y que tengan en presente temas de protección o diferencias entre los países. Todo esto está, pero yendo un poco más allá.



¿Qué tan fácil será lograr alianzas con estos países?



Lo importante es que hemos avanzados rápidamente, lo que nos ha permitido tomar decisiones y que se ejecuten. Por ejemplo, decidimos analizar y desarrollar alianzas entre bloques o países que hicieron parte del TTP y la próxima semana se reúnen los grupos técnicos para empezar a trabajar, analizar la mejor opción y, a partir de ahí, esperamos que en junio se pueda iniciar al proceso. Son tiempos cortos y hay mucho interés. Todo el desarrollo de las acciones y la agilidad ha llamado la atención. En estos momentos, tenemos 55 países observadores y varios de ellos quieren ser parte de la Alianza, y nuestro ejercicio es ver cómo los integramos en las diferentes categorías.



¿En este año se podrían ver nuevos miembros?



No se puede decir con certeza que este mismo año, pero es una opción. La Alianza del Pacífico tiene toda la intención de establecer cuál es el siguiente paso en el corto plazo y, en junio, conocer las acciones a seguir para realizar profundizaciones y acuerdos comerciales, y las categorías para la integración de otros países.



¿Colombia se beneficiará con estas integraciones?



Definitivamente. Una mayor integración con Asia Pacífico generará muchas y buenas oportunidades a Colombia, y por eso es importante el trabajo que se está haciendo, principalmente con las opciones que hay con países exTTP, como Nueva Zelanda, Australia y Singapur.



¿Qué van a hacer para proteger las exportaciones en las que Colombia no sea tan competitivo?



Hay que decir que el ejercicio no solo consiste en protección, sino también en generar mayor competitividad, algo que viene por la cooperación y transferencia de tecnología e información, como es el caso de los ultimos acuerdos comerciales. Lo que hicimos con Corea es un ejemplo que da muchos beneficios al país. Por esto, estamos buscando generar competitividad, a través de la cooperación y el desarrollo conjunto entre los países. Por supuesto, en estos procesos hay productos sensibles que se trabajan distinto.



¿Cómo han avanzado en la eliminación de barreras?



En este campo hay dos acciones, una a nivel nacional y con la que hemos logrado que hoy sea más fácil exportar que hace un año, ya que hemos solucionado más del 70 % de las barreras. Desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico, alcanzamos el compromiso de hacer un levantamiento de todas las barreras no arancelarias, entre los cuatro países, para trabajar conjuntamente en reducir esas barreras. La integración es una necesidad y al mismo tiempo un interés y, por eso, eliminar los procesos que limitan las exportaciones es una prioridad.



¿Qué impacto tendrá la mayor integración para la Alianza del Pacífico?



Uno de los principales objetivos que tenemos es cómo lograr que haya una integración real y profunda que permita el crecimiento de los cuatro países, no solo a través del comercio, sino también con temas como migración, educación e innovación.



La Alianza tiene un capítulo entero con innovación y transferencia de conocimiento y tecnología, lo que hace que esta sea única entre los procesos similares, porque no cuenta con una burocracia y ha sido ágil. Asimismo, se está buscando generar un grupo, entre las aduanas, para hacer homologación de aduana en el 2018, así como normas de origen igualitarias o reconocimiento mutuo. Lo que estamos desarrollando es que haya una integración real.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com