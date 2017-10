Jaime Pumarejo solo duró dos meses como Minvivienda

El mismo día en que Jaime Pumarejo estaba cumpliendo dos meses como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, se conoció que él mismo le presentó su renuncia al presidente Juan Manuel Santos, durante el consejo de Ministros.



Esto, debido a varias tensiones políticas entre la colación de Gobierno y el partido Cambio Radical, que vienen escalando desde hace varias semanas y ayer tuvo su ultimátum. Puntualmente, Pumarejo y el jefe de la cartera de Vivienda y Ambiente (Gilberto Murillo) le entregaron la misiva de dimisión a Santos, argumentando que conocen las razones políticas de sus nombramientos.



Sin embargo, solo al primero le aceptaron la renuncia. “Con gran gallardía y sentido patriótico, el doctor Pumarejo puso a consideración su renuncia y el presidente Santos ha tomado la decisión –con tristeza- de aceptarla (...). Él no solamente es un hombre muy joven, sino que tuvo un muy corto periodo en el que se comprometió de manera decidida con la política de vivienda, que es una de las políticas más exitosas del Gobierno”, dijo Alfonso Prada, secretario General de la Presidencia

Sumado a lo anterior, añadió que “con esto, Cambio Radical se retira del gabinete ministerial y de la coalición del Gobierno”.



Luego de anunciar este cambio, los reporteros le consultaron a Prada acerca de por qué no había aceptado la dimisión de Murillo, a lo cual respondió que el Ministro de Ambiente fue ratificado en el cargo por parte del alto Gobierno, argumentando que no había quedado en medio del fuego entre el Ejecutivo y el partido del exvicepresidente Germán Vargas Lleras (sigue siendo considerado suyo, a pesar de haber renunciado al aval político del mismo para presentarse a la próxima contienda). “Les ratifico que no estaba en el Gobierno a nombre de Cambio Radical y por esa razón, a pesar de que él también, en un gesto de generosidad, ha planteado que si hay que disponer de esa representación... pero es ratificado en el gabinete”, indicó el Secretario General de la Presidencia.



También, agregó que el ministro Murillo representa la región del Pacífico y un proyecto ambiental muy importante para el país y para el Gobierno Nacional. “No solamente tiene un compromiso enorme con la paz de Colombia, sino que ha hecho un Ministerio de Medio Ambiente que ha hecho ya pasar las fronteras”, recalcó.



Vale destacar que el Minambiente renunció a Cambio Radical, con el fin de permanecer junto al Presidente. Ahora, queda la expectativa de quién seguirá al frente del Minvivienda durante los casi 9 meses que le quedan al actual Gobierno, el cual irá hasta el 7 de agosto próximo.