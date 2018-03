Juan Carlos Pinzón será la fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras

El exministro de Defensa inscribió su candidatura con el apoyo de firmas, sin embargo este no tuvo gran acogida en las encuestas sobre la intención de voto de los colombianos.

Este viernes el candidato presidencial Germán Vargas Lleras confirmó que su fórmula vicepresidencial será el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.



Pinzón recibió la oferta de Vargas este jueves, y luego los dos se reunieron durante buena parte de la tarde para hablar del tema.



(Lea: Este es el presidente de Colombia que hoy elegirían los lectores de Portafolio.co)

El exministro de Defensa inscribió su candidatura con el apoyo de firmas, sin embargo este no tuvo gran acogida en las encuestas hasta ahora realizadas sobre la intención de voto de los colombianos.



(Lea: ¿Qué posibilidad real hay de que Petro convierta a Colombia en una Venezuela?)



La decisión fue sorpresiva luego de que se apostara, en un principio, que la fórmula presidencial de Vargas sería alguien de ‘la U’ o de los conservadores, partidos que no tienen candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 27 de mayo, y que juntos reúnen casi 4 millones de votos.



Sin embargo, los conservadores declinaron este jueves a ocupar ese puesto al considerar “precipitado” escoger un nombre para la Vicepresidencia en tan poco tiempo. Y por el lado de ‘la U’ no se tomó ninguna decisión esta semana sobre el apoyo a algún candidato.



Se espera que en las próximas horas Vargas Lleras inscriba oficialmente en la Registraduría su candidatura presidencial.