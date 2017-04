Las casas que las Farc casi no dejan construir en La Macarena

Con una sola llamada que hizo a través de su teléfono celular el jefe guerrillero Carlos Lozada, quien estuvo en el equipo negociador de las Farc en La Habana, fue suficiente para que 68 familias vulnerables de La Macarena, antigua zona de distensión, tengan hoy la oportunidad de estrenar casa en ese municipio.



La llamada la hizo por solicitud de la gobernadora del Meta, Marcela Amaya García, quien luego de encontrárselo en septiembre del año pasado en una de las zonas veredales transitorias, angustiada le pidió ayuda para que se pudiera desarrollar el proyecto de vivienda 'Buenavida' que estaba estancado debido a la extorsión de la cual estaba siendo víctima el constructor.



El proyecto duró parado más de un año, pero con una sola ‘seña’ de Lozada finalizó la extorsión y la intimidación y le abrió camino al proceso de construcción de esas viviendas, para no desentonar con los acuerdos de paz firmados con el Gobierno nacional.



Las casas están listas y solo falta que presidencia de la República confirme la asistencia del primer mandatario para que vaya a La Macarena y acompañe la entrega de esas primeras viviendas.



Así lo confirmó la gobernadora Amaya García, quien precisó que en la época de la extorsión estaba preparando una caravana por la paz para presionar y lograr adelantar ese proyecto de vivienda, pero que tras el encuentro con Lozada cambió de idea.



Iván Pérez, gerente de MC Construcciones, firma que hizo parte del consorcio Unión Temporal ONG'S que edificó las casas, contó que no solo se sufría por la extorsión sino que era un serio problema para los habitantes de La Macarena porque les daba miedo hablar con ellos.



“Si uno no había pagado la vacuna ahí mismo les caían encima para recriminarlos e intimidarlos por ayudarnos o por vendernos agua en una tienda", agregó.



EL SALTO SOCIAL QUE SÍ RESULTÓ



En los últimos tres años las 11.000 viviendas contratadas para construir, producto de alianzas entre la Gobernación del Meta y las 29 alcaldías, son el reflejo de el viraje que dio el departamento para entregar el mayor número de soluciones habitacionales a la población vulnerable.



Así lo explica Luis Alberto Rodríguez, secretario de Vivienda del Meta, quien precisó que esas son las casas contratadas contando a Villavicencio con los planes de vivienda de La Madrid y el Trece de Mayo, que suman casi 3.000 viviendas.



“La inversión total en vivienda está por el orden de los 326.000 millones de pesos y se han entregado 4.330 en los municipios de Vista Hermosa, Mesetas, Lejanías, El Castillo, Cubarral, Puerto López y Villavicencio, Barranca de Upía, Uribe y Guamal", indicó.



Según el constructor Iván Pérez, el Meta es el departamento que más viviendas está entregando en todo el país porque a grandes rasgos esas 11.000 casas representan cerca del diez por ciento de lo que hizo el Gobierno nacional en el país en materia de vivienda.

“Eso es clave, porque a la gente le gusta que le digan que toda la plata se la robaron y eso no es así”, dijo.



El secretario de Vivienda del Meta explicó que solo hubo problemas en Puerto Concordia para la selección de los beneficiarios porque allá se construyeron las casas en sitio propio y porque a la gente le tocó dar 1,8 millones y puso problema por la documentación que no estuvo a tiempo.



Agregó que sobre La Macarena se puede decir que entre el contrato de las 68 viviendas y el otro contrato, que se llama Unión Temporal Vivienda prioritaria, contiene 300 viviendas que por problemas de ajustes presupuestales no se han podido hacer y que fue necesario ir al OCAD para que las aprueben y ya está en trámite y una vez se le dé el visto bueno, se arrancará con la construcción de esas casas.



