Las propuestas económicas de los partidos políticos al Congreso 2018

En el foro '‘¿Qué congreso elegiremos los colombianos?', los candidatos cabeza de las listas al Senado para este año dieron a conocer algunas de sus propuestas.

Portafolio.co, recopiló algunas de ellas y habló con los candidatos sobre las propuestas económicas de su partido para la próxima legislatura.

Miguel Gómez Martínez, cabeza de lista Partido Conservador Fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014. Es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, excandidato presidencial para los periodos (1974-1978), (1986-1990), (1990-1994), y nieto del expresidente Laureano Gómez. Propuestas -"No quiero más despilfarro, no quiero más corrupción. No quiero que se suban los impuestos. No más derroche" . -Brindarle más libertad a las empresas para potenciar el espíritu emprendedor en el país. "Con menos regulaciones, menos impuestos y más capacidad de creación de empresas nuevas, no solo tendremos un desempleo más bajo, sino también una tasa de crecimiento más alta".

Rodrigo Lara, cabeza de lista de Cambio Radical



Este representante a la Cámara por Bogotá del partido Cambio Radical, que presidió esa corporación entre el 2016 y el 2017, es la cabeza de lista al Senado por esa misma colectividad que dirigió en 2015.



Propuestas:



- "No pensaba volver al Senado, pero las circunstancias cambian...". El cabeza de lista del partido Cambio Radical al Senado dijo que tomará la bandera de la reforma al sistema de crédito de Icetex para la educación superior.



- Destacó que ha sido abanderado de transplante de órganos, con la ley que impulsó en el Congreso y que -dijo el candidato- ha salvado miles de vida.



-"He sido vocero también de personas de la tercera edad, para que declaren indignos a quienes los maltratan o los abandonen".



-"Como presidente de la Cámara he actuado con absoluta independencia del Gobierno durante la implementación del acuerdo de paz, sin hacerlo trizas porque no es mi propósito".



-Lara señaló que bajo su presidencia de la Cámara se evitó que "partidos satélite de las Farc tuvieran asiento en el Congreso", al no aprobarse las circunscripciones especiales de paz bajo las cuales, según el acuerdo de La Habana, las víctimas del conflicto tendrían curules en la cámara baja del legislativo. "Desde la Presidencia de la Cámara evitamos que se modificarán las reglas electorales y que se conformará un frente común de izquierdas que nos llevará al socialismo del siglo XIX", también dijo y agregó que su partido ayudó a la estructuración de la Jurisdiccion Especial para la Paz (JEP) con el fin de que no se convirtiera en un sistema de cacería de brujas.



-"En marzo se anunciarán 200.000 hectáreas de coca. Necesitamos un Congreso y un Presidente que tenga las riendas de este país para que no se desboque el narcotráfico como en los 80", concluyó.