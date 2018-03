Las tareas para que el país entre a la Ocde, según EE. UU.

Estados Unidos, uno de los jugadores más fuertes en la mesa de la Ocde, envió una carta, en cabeza de Robert Lighthizer, el representante comercial de ese país (USTR, por sus siglas en inglés), a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, en la cual le hace una serie de recomendaciones antes del próximo comité de Comercio, que está programado para abril.



El primer punto que aborda en la misiva Lighthizer es el de la chatarrización. “Los fabricantes de camiones pesados tienen serias preocupaciones con el nivel de apertura del mercado colombiano (...). Nuestra petición es dar por terminado el programa de chatarrización, no más allá de la reunión del comité en abril”, enfatiza la carta.



El segundo tema tiene que ver con la actualización de la ley de derechos de autor, por lo que el representante comercial de los Estados Unidos pide que el Congreso colombiano pase las correcciones de la ley antes del inicio de abril de este año. Por último, la misiva insiste en que también se debe revisar el Plan de Desarrollo Nacional, en cuanto al tema farmacéutico y de medicamentos.



Versiones extraoficiales indicaron que la ministra Gutiérrez podría viajar en los primeros días de marzo a Estados Unidos, para profundizar en estos puntos. Igualmente, el Ministerio de Salud se habría reunido con el gremio PhRMA (Investigadores y Productores Farmacéuticos de América), para dialogar sobre el tema de medicamentos.



Entre tanto, estos puntos señalados por el representante estadounidense van de la mano con lo que señaló Catalina Crane, representante de Colombia ante la Ocde, en una reciente entrevista con Portafolio.



Crane especificó que “ha aparecido cada vez más como pendiente la modificación a la ley de derechos de autor. Esa era efectivamente una reforma que se había acordado con el TLC con EE. UU. cuando se firmó. Ese cambio se trató de hacer en algún momento a principios del Gobierno, pero por cuestiones de forma y de procedimiento se cayó. Lo que se hizo fue volver a hacer una nueva versión de este proyecto de ley, que se presentó a finales del año pasado al Congreso”.



Según la representante ante la Ocde, “es una actualización de la ley de derechos de autor, que es de 1970, que había que modernizarla para tener en cuenta la regulación de derechos de autor para nuevos contenidos y cosas digitales, que no existían en esa década.



En el Congreso alcanzó a tener un debate. Hay bastante insistencia de los americanos de que se termine y de que se apruebe esa ley, y no hay tiempo suficiente para aprobarla y darle todo el trámite que requiere. Tenemos el compromiso de que eso siga su curso en el Congreso”.



Y sobre la duda si este podría ser un argumento válido, argumentó que “eso esperamos, que entiendan y que se den cuenta de que es materialmente imposible terminar un proyecto de ley en este tiempo”. Esto iría directamente en contravía del pedido de Lighthizer, de poder acelerar el proceso en el Congreso colombiano.



En cuanto a la chatarrización, otro punto abordado por la carta, Crane aseveró, en su momento, que “hemos ido cumpliendo lo que prometimos que es un mecanismo transitorio, mientras se acaba el uno a uno, que finalizaría en diciembre de este año.

Mientras tanto, el sistema provisional está funcionando, los camiones pueden ingresar y registrarse. Hay más cupos que demanda para ser registrados, entonces ahí no vemos un tema pendiente”.



ACUERDOS CON GUATEMALA



En la reciente reunión de presidentes de Colombia y Guatemala, que se dio en Bogotá, el mandatario colombiano Juan Manuel Santos dijo que “hay una discusión que está en proceso, ya estamos a punto de terminar los acuerdos. Inclusive lo que decidimos hoy fue dar por terminada la negociación sobre un número muy importante de capítulos de ese acuerdo y ponernos un plazo perentorio para terminar todas las discusiones y poder profundizar más nuestra relación comercial”.