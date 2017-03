Listos proyectos de APP sociales por $ 11 billones para construir colegios, acueductos y hospitales

Hospitales, colegios, cárceles, acueductos y hasta museos hacen parte del primer paquete de proyectos de infraestructura social que, bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP), estarían iniciando este año su proceso de licitación por un valor cercano a los 10 billones de pesos. Otras iniciativas, valoradas en alrededor de los 1,2 billones de pesos adicionales, lo harían en el transcurso de 2018.



Según el director del DNP, Simón Gaviria, las iniciativas tienen que ver con los siguientes sectores:



Educación: las APP en este sector se constituyen en el principal proyecto de infraestructura social que, además de consolidar el programa de jornada única, permitirá la construcción, en dos fases, de 70 colegios para beneficiar a cerca de 78.000 estudiantes en varias regiones del país, por un total de 1,16 billones de pesos.



La primera fase, que beneficiará a 38.600 alumnos, incluye el diseño, construcción, dotación, operación, mantenimiento y prestación de servicios no pedagógicos en ocho colegios de Barranquilla, cinco de Cartagena, 15 de Medellín y ocho de Soacha.



Agua y saneamiento básico: el propósito es ampliar la prestación de servicios públicos en Santa Marta y Bogotá. El DNP entregó a la administración de Santa Marta la estructuración del proyecto para el nuevo acueducto de la capital del Magdalena, cuyas inversiones suman 2,8 billones de pesos y beneficiará a un millón de personas.



El DNP también viene estructurando la APP para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, en Bogotá, cuyos resultados se esperan obtener en noviembre de este año. Esta obra, que tiene un valor de cuatro billones de pesos, beneficiará a 9 millones de habitantes.



Salud: actualmente, Bogotá lidera a través del esquema de APP, el Programa de Infraestructura Hospitalaria por 814.000 millones de pesos que contempla la construcción, mantenimiento, dotación, equipamiento biomédico y la prestación de servicios no clínicos para seis hospitales de alta complejidad bajo APP.



Cárceles: teniendo en cuenta que en Colombia el hacinamiento en las cárceles es mayor al 60%, actualmente se están estructurando tres proyectos a través del esquema de APP, por 1,5 billones de pesos, que contempla la restauración de los derechos de los internos y espacios adecuados para su resocialización. Las iniciativas aportarán 8.000 nuevos cupos.



Edificios públicos para entes nacionales: con inversiones por 1,2 billones de pesos, a través de APP se adelantarán obras de construcción y renovación de cinco proyectos de edificaciones públicas y renovación urbana en Bogotá y Cali.



DNP, ESTRUCTURADOR DE INICIATIVAS



El Departamento Nacional de Planeación ha estructurado al menos 12 proyectos de infraestructura social, entre los que se destaca el del acueducto para Santa Marta, cuyos resultados fueron entregados por el director de la entidad, Simón Gaviria Muñoz.



En el caso de Bogotá, el DNP asumió una consultoría por 326 millones de pesos para establecer la demanda de pasajeros del proyecto Regiotram (tren regional), que unirá a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con la capital del país.



También lleva a cabo la estructuración de proyectos de APP en dos corredores viales en Bogotá, la Avenida José Celestino Mutis (Calle 63) y la Avenida Ciudad de Cali, mediante el desarrollo de infraestructura que incluya al transporte masivo, transporte particular y modos no motorizados.



El estudio correspondiente estará concluido, a más tardar, en el primer trimestre de 2018. El director del DNP recordó que los proyectos APP requieren unos mínimos de inversión que no aplican a cualquier proyecto. Es clave asegurar los recursos por parte de municipios y gobernaciones, cuyo desempeño fiscal puede generar una mayor percepción de riesgo por parte del mercado.