Escándalos como el de la constructora brasileña Odebrecht, que evidencian el tráfico de influencias para lograr privilegios en licitaciones y otros tipos de contratos estatales, evidencian que en el país el lobby o cabildeo se convirtió en muchas ocasiones en un vehículo que propicia la corrupción.



Por esto, el Gobierno tiene en ciernes un proyecto que busca, no acabar, pero sí reglamentar esta práctica. El secretario anticorrupción de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, explica cuáles son las modificaciones que buscan incorporar.



¿En qué consiste la iniciativa?



La idea es una norma que finalmente logre regular de manera integral el cabildeo en todas sus dimensiones. El proyecto busca, primero, garantizar la igualdad en el acceso a los servidores públicos.



Por regla general, cuando alguien hace lobby es porque un sector tiene un interés contrapuesto al de otro sector, y por eso es muy importante que haya transparencia sobre quiénes tienen acceso a los servidores públicos, para que quienes tienen un interés contrapuesto puedan presentar igualmente su punto de vista y defender su forma de ver las cosas alrededor de cualquier decisión estatal.



¿Por qué no se prohíbe el cabildeo?



La idea a no es prohibirlo porque un Estado democrático tiene que escuchar al a ciudadanía, a sectores empresariales, a gremios, a las distintas fuerzas políticas. También, en el desarrollo de un proyecto la deliberación, el contraste de las ideas y la expresión de distintos puntos de vista es legitimo y deseable, pero tiene que hacerse con un equilibrio en el acceso al Estado.



¿En quiénes recaería la norma?



Incluimos al universo completo de servidores públicos, pero con particular atención en los que tienen mayor grado de responsabilidad, como el propio Presidente, congresistas, ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos y, por supuesto, funcionarios de la Rama Judicial, frente a los cuales el estándar es todavía más alto, porque la idea es que no puede haber acercamiento indebido o manipulación por terceros.



¿Y los particulares cómo entran ahí?



Estamos regulando la transparencia en el contacto, porque hay circunstancias en las que ‘lobbistas’ no les informan a los funcionarios a los que se acercan con una invitación o cortesía que ello no responde a un gesto de amistad, sino a un interés de un grupo empresarial o empresa. De ahí que habría obligatoriedad de informarle por ejemplo si lo están invitando a almorzar es para fines relacionados con su función de intermediario de los intereses de un tercero; con eso el servidor puede tomar la mejor decisión, dependiendo de las circunstancias; medir los riesgos del contacto y que además asegure la igualdad en el acceso de los distintos grupos de interés al Estado.



¿Este proyecto nace de los escándalos de los últimos días?



Vienes de antes. Estamos buscando cumplir lo que asumimos hace dos meses, cuando le enviamos una carta a la Ocde expresándole el compromiso irrevocable del Gobierno de regular el cabildeo en Colombia, en cumplimiento de los ‘Principios para la Transparencia y la Integridad en el Cabildeo’, que ha delineado ese organismo.



¿Cómo se asegura la igualdad en el acceso?



Esto incluye la creación de un registro de citas con cabilderos, que deben llevar las distintas entidades, con levantamiento de actas en las que conste información como: personas que participaron, cuál fue el objeto y si hubo algún tipo de discusión de política pública que en particular pueda interesar a otros alrededor del mismo tema. Por supuesto, debe contener lugar, fecha y hora.



¿Cómo asegurar que no le hagan el quite al control?



Somos conscientes de que la corrupción cada vez usa mecanismos más sofisticados y se camufla, pero el proyecto no solo apunta a evitar problemas de corrupción, sino a garantizar el equilibrio del juego democrático y la equidad e igualdad en el acceso al Estado. Este es solo uno de los esfuerzos del Gobierno y en especial de la Secretaría de Transparencia para prevenir la corrupción



¿Alguna limitación sobre quién puede hacer ‘lobby’?



También se le apunta a crear el registro público de cabilderos, donde todas las personas que se dedican a esta labor ante el Estado tienen que estar de manera clara y transparente, para que cualquiera pueda hacer un control social.



¿Qué limitaciones habría para los funcionarios?



Uno de los aspectos que regula tiene que ver con la prohibición de recibir regalos o atenciones, lo cual hoy día ya está en el Código Disciplinario, pero sin mucho detalle, y acá se hace una regulación más explícita que apunta a evitar que a través de dádivas encubiertas o de cualquier tipo de atención indebida se vulnere la independencia y neutralidad del funcionario en la toma de decisiones. Además, se hace explícito que no se pueden establecer relaciones entre abogados que fungen de cabilderos con jueces o magistrados de corporaciones judiciales.



¿Hay algún estudio sobre cuántos son los cabildeos y cuál es su forma de actuar?



No contamos con estudios actualizados sobre el cabildeo, pero por la forma en que normalmente ocurre este, en el Congreso, o con entidades públicas nacionales y territoriales, es claro que hay una permanente interacción por parte de empresas, gremios y grupos de interés de distintos tamaños y capacidades de influencia.



¿Cuándo se tramitaría la norma?



A lo largo de este trimestre, porque primero hay que escuchar a la gente.



¿Qué nuevos avances hay en el caso Odebrecht?



En este momento estamos en una etapa más de atención a cualquier nuevo riesgo o denuncia que pueda allegar la ciudadanía a la Secretaría de Transparencia y a la espera de los resultados de la Fiscalía en desarrollo de las investigaciones penales que está adelantando.



Néstor Alonso López

Redacción de Portafolio