Los gobernadores apoyan al Gobierno en la liquidación de Electricaribe

Los Gobernadores de la región Caribe y el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Olano Becerra, expresaron total respaldo al Gobierno Nacional frente a la millonaria demanda de la multinacional española Gas Natural Fenosa contra Colombia por la liquidación de Electricaribe.



Los mandatarios afirman que no hay razón para una demanda multimillonaria de esa compañía ibérica porque, según ellos, el servicio de Electricaribe fue de mala calidad en los años que esa empresa manejo la energía en los siete departamentos y porque se negó sistemáticamente a realizar inversiones para mejorar el servicio.



El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, afirmó que respaldan al Gobierno frente a la demanda internacional y que apoyaran con toda la información estadística necesaria para demostrar la mala calidad del servicio durante los 15 años de operación de Electricaribe.



Señaló que los habitantes de la Costa esperan con optimismo que se escoja rápidamente al nuevo operador que reemplace a Electricaribe. “Se requiere una compañía con músculo financiero que invierta $1,5 billones que se necesitan para el mantenimiento de redes y extensión de la energía”.



Por su parte, el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, enfatizó que los gobernantes del caribe serán vigilantes para que el proceso de subasta sea muy rápido y se escoja al operador más conveniente. “Los gobernadores queremos, en la medida de las posibilidades que nos permita la Ley, ser actores principales y vigilar el proceso de la escogencia del nuevo operador”, señaló el mandatario.



“El prurito de que la Costa es mala paga no es cierto, porque la gente en los otros servicios están pagando”, manifestó el Director Ejecutivo de la FND, Plinio Olano.