Definidos los retos para lograr desarrollo sostenible en Colombia

Colombia está en camino de lograr un desarrollo sostenible, tras una primera radiografía de la situación fueron definidos cinco metas del país para cumplir como parte de la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030.



Estas fueron presentadas por la Fundación Corona, la Red de Ciudades Cómo Vamos y el PNUD, en colaboración con la Comisión Interinstitucional ODS del Gobierno colombiano, entre los que se encuentra el Departamento Nacional de Planeación y el Dane.



A partir del análisis del estudio, se destacaron cinco retos –tanto de cumplimiento como de medición– que tiene el país para alcanzar el desarrollo sostenible en las ciudades (Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Yumbo, Cali, Ibagué, Bogotá, Manizales, Medellín y Bucaramanga).



Informalidad



La informalidad es una problemática social y económica, es un foco de desigualdad que debe ser abordada en el país. El desempleo en los jóvenes está por encima de la tasa de desempleo general en el país, y la tasa de desocupación



Pruebas saber



Los resultados de las pruebas Saber reflejan falencias importantes en los estudiantes en competencias duras y blandas.



Cambio climático



De acuerdo con el informe, en Colombia no existe una política oficial que promueva la resiliencia urbana y no hay información para medir esta categoría. La medición de la contaminación no corresponde a sugerencias técnicas, y no se logra un dato de calidad en las ciudades.



Espacios públicos



Colombia requiere de ciudades que aumenten, protejan y promuevan espacios públicos que dinamicen las metrópolis. Esto entre otros aspectos, involucra mejoras en movilidad.



Posconflicto



Colombia tiene una oportunidad para vincular el proceso de postconflicto con el desarrollo sostenible.



De acuerdo con la presentación los ODS empoderan a las regiones para su propio progreso, y se traducen esos esfuerzos desligados en fines comunes.



Así mismo, se identificó que los municipios deben mejorar la calidad en la inversión, tanto departamental como municipal. Del mismo modo debe existir herramientas de apoyo en la gestión.



Se estableció además que debe haber heterogeneidad en las capacidades institucionales de las entidades territoriales para el cumplimiento de las metas.



Esto incluye, definir metas diferenciadas por región, priorizar inversiones y focalizar gastos para el cierre de brechas, además de articular esfuerzos para dirigir la oferta hacia las regiones más rezagadas.