Miles de personas asistieron a la marcha contra el Gobierno 

Lo que había comenzado como una marcha de protesta contra la corrupción y el Gobierno del Presidente Santos, termino en una congregación de alabanzas y canciones religiosas lideradas por la iglesia Cristian Ríos de Vida.



La manifestación en Cartagena partió del Parque Apolo y llegó hasta el punto conocido como Puerto Duro y se extendió a lo largo de toda la Avenida Daniel Lemaitre hasta finalizar en la Plazoleta del Camellón de Los Mártires, frente al Parque Centenario, en el centro Histórico.



Los manifestantes coparon la mitad de la Plazoleta del Camellón de Los Mártires y con arengas de ‘Fuera Santos’, ‘No más Corrupción’ y ‘Venezuela estamos contigo’, permanecieron gran parte de la mañana.



“Esta es una marcha contra el desgobierno, un gobierno que le ha dado la espalda a la ciudadanía y se ha arrodillado ante el terrorismo, que prefiere subirle impuestos a los colombianos y le pone un salario de $ 1.800.000 a los terroristas, que dice que va a desarmar a las Farc pero que a la vez los vincula a la Unidad Nacional de Protección, y que no sabemos ni cuantas armas les va a entregar”, le dijo el senador Nicolás Fernando Araujo, uno de los convocantes a la marcha, a EL TIEMPO.



En la tarima, donde además de pastores cristianos y grupos de alabanza, estaban el jefe de la iglesia Ríos de Vida, Miguel Arrázola; el líder conservador, ya golpeado por los achaques de los años, Enrique Gómez Hurtado, y el Almirante Gabriel Arango Bacci. Así como el ex secuestrado por las Farc, Fernando Araujo Perdomo.



“Este es un Gobierno que ha permitido la corrupción en todas las instancias, y que ha dado paso a la impunidad. Esta marcha no es por Uribe, ni por Ordoñez es una manifestación de rechazo a las políticas santistas”, aseguro el Almirante Gabriel Arango Bachi.



Marcha en Cartagena



Ciudadanos de diferentes sectores se dieron cita para participar en marcha nacional en contra del gobierno de Juan Manuel Santos desde el Parque Apolo.



Miles de personas en la capital antioqueña



En Medellín, la marcha contra el gobierno de Santos se extendió a lo largo de unas 15 cuadras, entre el Teatro Pablo Tobón Uribe (avenida La Playa) y el Parque de Las Luces (San Juan).



La manifestación, que a esta hora está concentrada en el Parque Las Luces, es liderada por el expresidente Álvaro Uribe, quien está acompañado de Juan Carlos Vélez y cientos de seguidores.



Popeye, el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, también asistió a la manifestación, tomándose fotos con los asistentes, y apoyando las ideas de quienes están contra el Gobierno de Santos.



Las personas llevaban camisetas y banderas de Colombia, exhibían pancartas contra el Gobierno en las que lo comparaban con el gobierno de Venezuela, le reclamaban por la reforma tributaria y lo tildaban de guerrillero.



Raúl López, uno de los manifestantes, aseguró que salió a las calles de la ciudad “por el futuro del país. No estamos bien, esta corriente de gente es por la inconformidad que tenemos. No quiero que en el futuro seamos un país comunista como Venezuela”.



Ambiente festivo en Montería



En Montería la gente salió con ambiente festivo, también gritando arengas contra el gobierno y el presidente Santos.



En Manizales, algunos enfrentamientos



Cuatro cuadras de manifestantes marchan a esta hora por la Avenida Santander en Manizales, donde ya se presentó un primer enfrentamiento entre los participantes y un grupo de jóvenes que se oponía a la protesta.



Con un cartel en el que se leía "Uribe, el mayor corrupto de la historia", Carlos Andrés Pinto fue agredido por algunos de los marchantes, pese al llamado del concejal Jorge Betancourt para "hacer una manifestación pacífica y no responder a las provocaciones.



"Si es una marcha contra la corrupción, todos dos (el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe) deben ser señalados", explicó el estudiante, luego de que él y dos compañeros suyos fueran retirados de la marcha por la Policía para evitar que los siguieran golpeando.



Uno de los agresores aseguró que se trataba de "saboteadores" y otros incluso los acusaron de "guerrilleros". Un adulto mayor, que tampoco quiso dar sus datos, señaló que "sí estoy de acuerdo con que está mal lo que hicieron, pero no con que les peguen".



Los manifestantes, de camisas negras, se dirigen al Teatro Los Fundadores, donde harán un minuto de silencio. "Los caldenses siempre han acompañado todas estas marchas que hemos hecho contra el gobierno de Juan Manuel Santos", destacó el senador Carlos Felipe Mejía, del partido Centro Democrático.



El legislador aseguró que esta marcha es "el punto de partida para que en el 2018 podamos llevar a la Presidencia una persona de la que nos sintamos orgullosos".



Inconformismo en Armenia



Durante la marcha que recorrió varias calles de Armenia, uno de los asistentes, Isauro Cabrera, dijo que participó en la jornada porque “este país está muy desorganizado, el Presidente nos tiene entregados a las Farc, ya no aguantamos más con todas las platas que se han perdido, todo lo que han vendido y se han robado la plata, el pueblo ya no aguanta más”.



La marcha se inició a las 10 de la mañana en el parque Los Fundadores de Armenia y desde allí, los asistentes se desplazaron hasta el centro de la ciudad, por la carrera 15 hasta llegar a la plaza de Bolívar donde continuó la concentración. La jornada es promovida por los líderes del partido Centro Democrático en el Quindío.



Uno de los organizadores de la marcha en el departamento, Pedro León Martínez señaló que el objetivo de la jornada es mostrar que “hay un inconformismo de manera general frente a las situaciones que se vienen presentando en nuestro país, abuso de la Constitución y de los derechos fundamentales que son supremamente importantes”.



En la plaza Luis Carlos Galán de Bucaramanga



Por la carrera 27 de la ciudad de Bucaramanga se desplegó contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la cual tuvo como punto final de concentración la plaza cívica Luis Carlos Galán, en el centro de esa capital.



Sobre las 10 de la mañana de este sábado se dio inicio a la protesta ciudadana que vinculó a personas de todas la edades y de diferentes sectores, cuya multitud se extendió a lo largo de siete cuadras.



Una de las participaciones más representativas la tuvieron miembros de la reserva de la fuerzas militares, quienes se unieron a la marcha porque aseguran están siendo marginados por la política del actual Gobierno.



“A todos los miembros de la reserva activa tanto del Ejército como la Policía nos tienen abandonados. En el tema de salud el sistema se está cayendo totalmente y el Ministerio de Defensa no hace nada por mejorar la calidad de vida de los funcionarios (…) Sentimos que el Gobierno nos vulnera los derechos fundamentales a tener una vida digna después de haberle servido 25 y 30 años al estado”, dijo Nelson Rojas, presidente de la Asociación de Pensionados de la Policía.



Algunos participantes justificaron su asistencia a la movilización por el inconformismo que tienen frente a los acuerdos pactados con la guerrilla de las Farc en el marco del proceso de paz.



“Cada uno tiene un motivo para marchar, pero todo se sintetiza en no más a lo que el Gobierno hace con el país. Se le está dando poder político, judicial y territorial a quienes han tratado de destruir al estado de derecho”, precisó Jaime Clavijo, miembro del sector ganadero.



Marcha Bucaramanga



Con pitos, gorros, banderas, camisetas de la Selección Colombia y hasta bubucelas que no pararon de sonar, se cumplió en Ibaguè la marcha contra la corrupción.

La marcha, que se extendió a lo largo de 3 cuadras, salió del parque Andrés López de Galarza y tras una media hora de recorrido llegó a la plazoleta Darío Echandía, que estuvo colmada de manifestantes provenientes de Ibagué, Espinal, Honda y Chaparral, entre otros municipios.



"La asistencia fue voluntaria, la gente protesta porque está cansada de la corupción del gobierno Santos", afirmó Pierre García, representante a la Cámara por el Centro Democrático, quien encabezó el evento con la bandera de Colombia en sus manos.

Emmanuel Arango, ex candidato de ese partido a la Alcaldía de Ibagué, señaló que se "trata de una marcha contra Santos que representa la corrupción".



"Santos es un Presidente ilegítimo pues su campaña recibió dineros de la corrupción", dijo Arango mientras que el ex congresista Gustavo Ramos agregó que "este gobierno le entregó el país a las Farc con la única intención de ganar el Nobel de Paz".



Fue notoria la participación de la Asociación de Reservas Unidas de Colombia, quienes no dejaban de repetir a viva voz: "fuera Santos, que renuncie Santos".



"Este gobierno es malo e injusto, premia a los delincuentes porque mientras que a los soldados les da 7000 pesos diarios para raciones, a los guerrilleros que se encuentran en las zonas de concentración les aprobó 75000 para cada uno por día", dijo Gustavo Plazas, un pensionado que asistió en silla de ruedas.



Jairo Osorio, comerciante de Espinal, se declaró "uribista pura sangre" y aseguró que protesta porque "el Presidente desconoció la victoria del no en las eleciones".

"Me indigna ver a un Presidente del lado de los narcotraficantes, me indigna saber que los guerrilleros van a tener curules en el congreso que es el símbolo de la democracia", afirmó el ciudadano Osorio.



Entre tanto Eleuterio Calvo, vendedor de avena que observó de cerca la protesta, considera que se trata de una marcha "organizada por corruptos contra los corruptos".



"Tanto Uribe como Santos, tienen rabo de paja", aseguró sonriente el ciudadano y agregó que la protesta carece de validez.



"Uribe mira la paja en los ojos de Santos, pero no se ve la viga que hay en los de él", señaló el comerciante y agregó que "no marché porque no me dejé engañar".

Quienes le sacaron dividendos a la marcha fueron los vendedores ambulantes.



"Me fue muy bien, vendí 15 banderas de Colombia grandes a 22.000 pesos cada una y 40 pequeñas a 5.000", aseguró Juan, un vendedor del centro de la ciudad.

"Yo vendí 10 sombrillas y una que otra bolsa de agua pues hubo lluvia", señaló otro vendedor.



En la frontera con Venezuela se unieron



En el parque Santander de la ciudad de Cúcuta, tras recorrer varias calles del centro de esa capital, se concentraron los asistentes de la marcha contra el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, convocado a nivel nacional por líderes de la oposición, entre ellos el senador Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordoñez.



En esta zona, ubicada en la frontera con Venezuela, las arengas estuvieron dirigidas a exigir la renuncia del primer mandatario.



La crisis económica que enfrenta la ciudad y el estado de “abandono” en el que aseguran se encuentra la región fronteriza, serían parte de las razones que motivaron la salida a las calles por parte de los manifestantes.



“No más abandono de frontera. No al chavismo en Colombia”, aseguró el concejal de Cúcuta, Juan Capacho, militante del Centro Democrático.