El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, pidió este miércoles que avancen con celeridad las investigaciones que se adelantan en el país por el escándalo de los sobornos de Odebrecht y confió en que pronto caerán los responsables.



"Ojalá la Fiscalía encuentre e individualice rápidamente a quienes recibieron los sobornos de Odebrecht", afirmó Rojas Giraldo quien fue enfático en señalar que no pueden quedar mantos de duda generales, sino encontrar a los responsables y que paguen. “Sea quien sea, que pague, el que sea que pague, sin ataques a un gobierno u a otro porque el país no puede seguir en manos de la corrupción”, agregó.



Sostuvo que el Gobierno Nacional está empeñado en combatir la corrupción de manera decidida y por ello desde el Ministerio de Transporte se presentó al Congreso el proyecto de ley de transparencia, que busca estandarizar los pliegos en las licitaciones públicas.



Destacó además la forma como en el Invias, la estandarización de los pliegos de condiciones ha llevado a que hoy se presenten un promedio de sesenta proponentes por licitación. "El país no poder seguir perdiendo plata por la corrupción", anotó.



El jefe de la cartera de Transporte celebró que departamentos como el Quindío, se apresten a poner en práctica el mecanismo de urna de cristal que actualmente funciona en el Invías y que se implementó en Colombia durante la alcaldía del propio Rojas Giraldo en la ciudad de Manizales.



Estas declaraciones las hizo Rojas Giraldo durante su visita a Quimbaya para la entrega por parte del Ministerio de Transporte de 37 bicicletas que entrarán a hacer parte del Plan Piloto de Bicicletas Públicas en este municipio del Eje Cafetero.



Al respecto, el jefe de la cartera de Transporte afirmó que “lo que estamos buscando en el Ministerio no es sólo hacer buenas vías, es también tener medios alternativos de transporte en las ciudades para disminuir las emisiones de gas carbónico que afectan el medio ambiente, medios alternativos que se combinen con el turismo en una región tan visitada como esta”.



En el marco del Proyecto Piloto para la Implementación de Bicicletas Públicas, para el cual fueron escogidos 24 municipios del país, el Ministerio de Transporte ya ha hecho entrega de 646 y espera completar las 869 en el próximo mes de enero en los municipios de La Tebaida (Quindío), Funza (Cundinamarca), Tunja (Boyacá), Leticia (Amazonas), Providencia y Santa Catalina (San Andrés), Villavicencio (Meta), y Taraita (Vaupés).



Con este Proyecto, cuya inversión es de 662 millones de pesos, se busca fortalecer las capacidades de los entes locales para la implementación de Sistemas Integrales de Movilidad Urbana, y para la planificación de soluciones de movilidad que se conviertan en una opción efectiva de transporte para los ciudadanos más saludable y ambientalmente sostenibles.