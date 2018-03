'Aspirábamos que Avianca no despidiera a pilotos, pero la empresa tiene facultades para hacerlo', Mintrabajo

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, aseguró a Portafolio.co que lo ideal sería que Avianca no despidiera a pilotos por haber participado en la huelga del año pasado, pero que la compañía tiene todo el derecho a hacerlo, ya que fue facultada por la ley al declararse ilegal el paro.



¿Qué piensa el ministerio del Trabajo de los procesos disciplinarios que está llevando a cabo Avianca contra algunos de los pilotos que participaron en la huelga?



El ministerio del trabajo va a estar muy atento, le está haciendo reflexiones a Avianca para que se cumpla el debido proceso, que los pilotos puedan tener su derecho a la defensa. Como ministra de Trabajo reconozco que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de haber declarado ilegal la huelga de Avianca genera unas complicaciones jurídicas y unas facultades a la empresa que yo como ministra no puedo denegar.



Acompañaremos el procedimiento, haremos reflexiones a Avianca. Hemos estado muy atentos en el tema de reincorporación de pilotos, pero por supuesto hay un procedimiento que Avianca tendrá que cumplir y nosotros hacer que se cumpla a cabalidad.



¿Qué piensa del despido de unos pilotos?



Aspirábamos a que Avianca no tomara esa decisión de despedir pilotos, pero evidentemente, usted sabe que como Ministra tengo la facultad hasta donde la ley me permita; y el código sustantivo del trabajo le deja el derecho pleno a Avianca, que cuando se declaró la ilegalidad de la huelga, le daba unas facultades a la empresa para hacer los despidos.



Y yo por supuesto, custodiando el respeto jurídico de las normas en Colombia y el estado social de derecho, tengo que respetar las decisiones de Avianca.



Le he mandado comunicaciones donde le pido un debido proceso, que le dé derechos a los trabajadores, lo que tiene que demostrar, y el nivel de implicación de cada trabajador en la decisión del paro para tomar decisiones de los despidos.



Vamos a estar muy atentos con los inspectores de trabajo para que se cumplan los procedimientos, por ejemplo, los pilotos denunciaron hoy que no les han dejado tener representación. Vamos a estar atentos en las competencias que al ministerio le entregan sobre ese procedimiento, pero es un trámite que es autónomo de la empresa.



¿Hay gente que dice que con esto se viola el derecho a la huelga en el país?



Colombia tiene plenamente custodiado el derecho a la huelga, está registrado por Constitución Política, por el código sustantivo del trabajo, plenamente protegido el derecho a la huelga, lo que pasa es que esta huelga se hizo sobre un servicio público esencial, por lo que no podía haber huelga, y la Corte Suprema de Justicia decretó que era ilegal. Esta es una condición distinta a cualquier otro momento o empresa del país, que pueda tener la libertad de tomar la decisión de hacer una huelga.



¿Qué puede hacer el Mintrabajo si se detecta que no hubo el debido proceso en algunos casos?



Esperamos que se cumpla el debido proceso, pero la competencia para revisar eso es la justicia colombiana y nosotros solamente estaríamos observando el procedimiento para poder hacer algunos pronunciamientos en que la justicia nos pida.



La empresa hubiera podido pedir que acompañemos el proceso, que para nosotros sería ideal, pero hasta el momento no lo ha hecho.



Acdac amenazó la semana pasada con demandar al ministerio, ¿Qué piensa?



Acdac está en todo su derecho a demandar al Mintrabajo. Yo lo que hago es una invitación para que las relaciones laborales no terminen en los tribunales.



Aquí debe haber una instancia de dialogo, de posibilidades de llegar a acuerdos y creo que es una posibilidad que no está llegando a este tipo de negociaciones entre la asociación de pilotos de Avianca y otras entidades, porque las demandas son mutuas.



Esto le hace daño al país y mi invitación es a que intenten que sean las mesas de diálogo las que arrojen resultados.



Nosotros estamos tranquilos, nos defenderemos como Estado. Todas las decisiones que se tomaron se hicieron protegiendo el derecho de los trabajadores a valorar esas peticiones a través de un tribunal de arbitramento y de otro lado, estableciendo con claridad que ese era un servicio público esencial y que ese derecho de miles de colombianos que no pudieron utilizar ese servicio aéreo, también es un derecho que debe estar permanentemente en la mesa y que no podemos perder del norte.



¿Usted cree que Acdac tiene posibilidades de desaparecer como sindicato?



No, no tengo ni la menor idea. Usted entenderá que ese es un juicio de valor muy complicado para mí. Yo simplemente les estoy contando a ustedes qué dice la norma, qué herramientas tiene el Mintrabajo, hemos tratado de utilizarlas todas, pero hay momentos en los que la competencia del Mintrabajo se acaba y solo quedan las competencias de la empresa y del sindicato en la mesa.



Pedro Vargas Núñez

Editor Portafolio.co