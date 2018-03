Ministro de Hacienda se retiró de las juntas directivas de Ecopetrol y de la FDN

El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas anunció su retiro de las juntas directivas de Ecopetrol y de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), decisión efectiva a partir de la fecha, que obedece a la intención de que las empresas estatales se manejen con mayor independencia, otro de los compromisos que el Gobierno hizo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).



(Lea: Decreto busca ampliar abanico de inversiones de recursos del Fonpet)



“El objetivo es que el Estado pueda administrar sus empresas sin enfrentarse a conflictos de interés, debido a que el Gobierno Nacional actúa como regulador en dichos sectores, así como evitar ventajas sobre las compañías privadas”, afirmó Cárdenas.



(Lea: Luz verde al Certificado de Rembolso Tributario)



Colombia se comprometió a retirar los ministros de las juntas directivas de las empresas estatales, como consta en el documento “Corporate Governance in Colombia”, publicado por la Ocde en 2017. Por eso, desde 2015 hasta hoy, el Gobierno pasó de tener 16 ministros en estas juntas a no tener ninguno.



“En el caso de Ecopetrol, la representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público quedó, a título institucional, en cabeza del director de Participaciones Estatales, cargo ejercido en la actualidad por Camilo Barco Muñoz; por su parte, en la junta de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) la representación estará a cargo del Viceministro General, hoy Paula Acosta Márquez, quien, atendiendo igualmente los compromisos con la OCDE de no aumentar la participación de los viceministros en las juntas directivas, renunció a la junta de La Previsora Compañía de Seguros”, informó el Ministerio de Hacienda.