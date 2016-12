El ministro de Minas, Germán Arce, reiteró este miércoles ante la plenaria del Senado, que el Caribe colombiano no va a sufrir un racionamiento de energía por cuenta de los líos de Electricaribe.



Arce compareció ante el pleno del Senado un día después de que esta corporación aprobara declararse en sesión permanente hasta que el Gobierno respondiera por las medidas contra la comercializadora de energía.



Durante su intervención, el Ministro explicó que la generación y el suministro de energía es una “cadena” que hace que el Estado esté preparado en caso de que Electricaribe no pueda entregar el servicio.



“Hay energía eléctrica suficiente para atender la demanda del Caribe (...) Esta región no se va a apagar”, enfatizó el funcionario.



Agregó que el problema está en “asegurarse” que este operador privado “cumpla” con sus obligaciones.



“Hemos sido claros que el Estado va a tomar las decisiones que tenga que tomar para que los usuarios no tengan que sufrió las consecuencias”, dijo.



Arce advirtió que en temas como las “discusiones” que tiene el Gobierno con Electricaribe y las “recomendaciones” para solucionar este problema no podía dar demasiadas explicaciones debido a “restricciones” para ello.



Estos límites, según dijo, se dan por algunas cláusulas de confidencialidad que hay en un tratado entre Colombia y España (Gas Fenosa, una de las dueñas de Electricaribe, es española) y que cobija las discusiones que hay sobre las compañías de los dos países.



“Es verdad que el robo de energía en el Caribe es superior que el resto del país y en esto tenemos que trabajar”, dijo el funcionario.