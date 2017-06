“No permitirá que minería ilegal siga contaminando ríos”, Santos

El presidente Juan Manuel Santos advirtió que no permitirá que la minería ilegal siga contaminando los ríos del país y aseguró que las autoridades actuarán de manera contundente.



“No podemos permitir que la ilegalidad contamine nuestros ríos y nuestras aguas (...). En eso tenemos que ser fuertes y contundentes”, aseguró Santos en Bolívar, donde participó en un acto con motivo del Día del Campesino.



En este sentido, se refirió a un ataque que se produjo este viernes en San Martín de Loba, también en Bolívar, cuando un grupo de vecinos se enfrentó a la Policía que incautó parte de la maquinaria que usaban en esa localidad los mineros ilegales.



Con esas máquinas los mineros “estaban produciendo ilegalmente, vertiendo cianuro en los ríos, en las quebradas, en los Montes de María”, detalló Santos.



Entonces, “un grupo de personas, animadas por bandas criminales, se fueron en contra de la Policía”, agregó.



“Que quede muy claro: yo le di la orden a la Policía y al Ejército, eso no se puede permitir. Yo no voy a permitir que sigan contaminando y envenenando los ríos de Colombia”, subrayó.



Además, el mandatario explicó que “los que están incitando a la gente a irse contra la Policía porque está protegiendo a la agricultura y al campesinado (...) van a encontrar la mano dura del Gobierno y de la Fuerza Pública. Eso no se va a permitir”.



“Uno de los más peligrosos enemigos que tiene la agricultura colombiana, el campesinado colombiano, se llama la minería ilegal, que está vertiendo cianuro y mercurio en nuestros ríos y los contaminan de por vida”, concluyó.



El Gobierno ha destinado una brigada del Ejército y una unidad de la Policía a la lucha contra la minería ilegal. Según cifras oficiales, en Colombia las mafias de la minería ilegal recaudan aproximadamente siete billones de pesos al año.



EFE