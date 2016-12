El Gobierno y las Farc firmarán el jueves en Bogotá el nuevo acuerdo de paz sellado hace 10 días, que será refrendado por el Congreso para empezar su implementación y poner fin a más de medio siglo de conflagración interna.



Ambas partes acordaron “firmar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 12 de noviembre, el próximo jueves 24 de noviembre a las 11:00 a.m. en el Teatro Colón de Bogotá”, indicaron en un comunicado.



El gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc acordaron también que el mecanismo de refrendación del nuevo pacto, alcanzado en Cuba tras el rechazo al anterior en un plebiscito, será el mediante el Congreso.



“Estamos precisando los procedimientos que se van a utilizar para este propósito”, afirmaron en el texto divulgado en la capital colombiana.



La cúpula de las Farc aterrizó el lunes en Bogotá para preparar la firma del acuerdo e impulsar la rápida implementación de lo convenido, que consideran se puede ver afectada por una ola de violencia contra líderes sociales.



Los asesinatos y amenazas contra esa población, además del rechazo al nuevo pacto anunciado el lunes por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, se han convertido en los principales obstáculos en el camino para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo.



Santos presidió este martes una reunión de alto nivel, con miembros de su gobierno y organismos de derechos humanos, para evaluar la situación de seguridad y aseguró que no va “a permitir que los violentos pongan en riesgo los avances y esperanzas de la paz”.



LAS FARC LE DIJERON NO A URIBE



Mientras se adelantaba la reunión sobre la situación de seguridad, miembros de las Farc, incluido su líder máximo, Rodrigo Londoño (‘Timochenko’), acordaron con negociadores del gobierno los detalles de la firma oficial del nuevo acuerdo de paz.



La rúbrica está prevista para el jueves a pesar de la oposición de Uribe, quien pidió reunirse con las Farc y hacer nuevos cambios al pacto para que, por ejemplo, no se permita la elegibilidad política de responsables de delitos atroces mientras cumplen sus penas o que el acuerdo no sea incluido en la Constitución.



De su lado, las Farc prácticamente descartaron este martes la reunión con el expresidente, a quien señalan de querer “dilatar” la paz.



Pablo Catatumbo, negociador en los diálogos que se desarrollaron en Cuba por cuatro años, escribió en Twitter: “Uribe malgobernó, corrompió y ensangrentó a Colombia durante 8 años y nunca quiso la paz sino la derrota de las FARC, no pudo. Dilatar no”.



